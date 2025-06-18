快訊

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

確定了！2026高雄、台南、嘉縣民進黨誰出征 初選定勝負

伊朗民眾遊大陸…逢以伊戰爭分批回國 導遊：帶過最傷心團

中央社／ 台北18日電
衛星影像顯示，伊朗大不里士一處隧道口在以色列空襲後崩塌。 法新社
衛星影像顯示，伊朗大不里士一處隧道口在以色列空襲後崩塌。 法新社

以色列伊朗開戰後，一名上海導遊發文稱最近接待了一批來自伊朗德黑蘭的遊客，得知自己國家發生戰爭後，團員決定分批次回國，「從業十多年，這大概是我帶過最傷心的團」。

陸媒瀟湘晨報今天在報導中引述一名江姓上海導遊表示，她負責一個本月12至14日的旅行團，主要是伊朗中年人，還有兩名老年人，團員此前遊歷了北京、西安、張家界，最後一站是上海。

這名導遊13日晚間與旅遊團領隊確認行程時，領隊告訴團員「伊朗發生戰爭，被襲擊了，死了好多人」；14日的行程雖然正常進行，但全團氣氛壓抑、難過，團員都沒有心情拍照，大部分時間都在與家人、朋友視訊通話或發訊息。

領隊告訴上海導遊，炸彈落在他的家1公里之處，他的朋友在空襲中喪生了，他很想念妻子，對未來很擔心。

江女士表示，全團14日決定分批回國，但由於伊朗的機場有被轟炸的風險，因此只能先降落土耳其，再想辦法回到德黑蘭，「這是個我認為最傷心的團隊」。

觀光 北京 伊朗 以色列

延伸閱讀

【重磅快評】川普出兵伊朗？美國正走向另一個帝國墳場

美若參戰加入以色列 美情報曝「伊朗備飛彈」中東美軍基地將遭報復

說好的戰略夥伴？以猛轟伊朗、俄國袖手旁觀 專家曝「現實考量」

「不在乎她說什麼」川普認定伊朗有核武 打臉情報總監

相關新聞

以伊戰火升溫…伊朗官媒釋出「17秒手摸核彈」影片 警告以色列

美國「新聞周刊」18日報導，伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）在社群媒體「X」上用阿拉伯語發布一段影片，影片中一隻手撫摸...

整理包／以伊開戰戰火蔓延中東！台灣要關注什麼？恩怨、最新進展與各國反應一次看懂

中東緊張局勢升溫，以色列近日對伊朗展開大規模軍事行動，宣稱為防止伊朗發展核武，不惜動用空軍、無人機進行精準打擊；伊朗則迅速回擊，雙方激烈交火多日，引發國際社會高度關注。這場衝突牽動區域安全、能源市場與地緣政治走向。

以伊開戰！川普要伊朗無條件投降 北京暗喻美國應緩和局勢

以伊開戰，美國總統川普呼籲伊朗無條件投降，中國今天則表達擔憂和嚴重關切，並稱「對以色列有特殊影響的國家」，應為緩和局勢、...

要強硬表態？傳川普對以伊感到不耐 消息人士：傾向動用美軍力量

兩名知情官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國總統川普逐漸傾向動用美國軍事力量打擊伊朗核設施，並對藉由外交途徑來結束...

伊朗民眾遊大陸…逢以伊戰爭分批回國 導遊：帶過最傷心團

以色列、伊朗開戰後，一名上海導遊發文稱最近接待了一批來自伊朗德黑蘭的遊客，得知自己國家發生戰爭後，團員決定分批次回國，「...

以伊衝突航班取消…估15萬公民受困海外 以色列啟動飛航計畫接回

以色列和伊朗衝突導致航班取消，估計最多有15萬名以色列公民因此滯留海外。以色列機場當局指出，搭載受困海外以色列公民的首個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。