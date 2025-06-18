美若參戰加入以色列 美情報曝「伊朗備飛彈」中東美軍基地將遭報復

審閱過情報的美國官員透露，伊朗正著手準備飛彈和其他軍備，一旦美國加入以色列對伊朗的戰事，將對中東的美軍基地發動報復性攻擊。兩名伊朗官員也匿名證實，若美方出手，伊朗將優先鎖定駐伊拉克美軍，其次是位於其他阿拉伯國家、參與攻擊行動的美軍據點。

紐約時報報導，美方近期已調派36架加油機至歐洲，用於支援可能參與空襲伊朗核設施和協助保護美軍基地的戰機。

官員指出，若美軍協助攻擊伊朗福爾多核設施，恐引發一連串報復：胡塞武裝幾乎肯定將恢復紅海襲船行動，伊拉克與敘利亞的親伊朗民兵也可能攻擊當地美軍基地；荷莫茲海峽可能被布雷封鎖，牽制美軍艦隊。

目前駐在阿聯酋、約旦和沙烏地阿拉伯在內中東地區的逾4萬美軍已進入高度戒備。伊朗飛彈基地能直接威脅到巴林、卡達和阿聯酋的美軍。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）發聲明強調，軍事攻擊無法迫使伊朗屈服。阿拉奇曾在與歐洲外長的通話中表示，如果戰爭蔓延，以色列及其主要支持者將承擔責任。

美國情報機構長期以來都認定，伊朗已接近具備製造核武的能力，但尚未決定是否這麼做。一且決定，最快不到一年即可部署，而一枚粗製型核彈或許可以更快完成。以色列近期的襲擊可能反而加速德黑蘭發展核威懾。

川普尚未表明是否出兵，但以色列強勢遊說，美方對爆發更大規模戰爭的憂慮升高。

智庫Defense Priorities中東項目主任Rosemary Kelanic警告，以色列空襲已讓伊朗更傾向發展核武；美國若介入，只會進一步強化這股動力。她強調：「現在回頭仍不遲，一旦開戰，將難以抽身。」