伊朗籲民眾手機停用WhatsApp 防用戶資料送以色列
伊朗國家電視台今天下午敦促民眾從智慧型手機中移除通訊應用程式WhatsApp，指控WhatsApp蒐集用戶資訊送給以色列，但未提供具體證據。
美聯社報導，WhatsApp在聲明中表示，「擔心這些假消息會成為我們的服務在民眾最需要的時候被封鎖的藉口」。
WhatsApp使用端對端加密，代表中間的服務提供者無法讀取訊息，只有發送者和接收者可以看到。如果其他人攔截訊息，只會看到亂碼，沒有金鑰就無法解密。
聲明說：「我們不會追蹤大家的精確位置，不會記錄每個人傳送訊息的對象，也不會追蹤用戶之間互傳的私人訊息。」聲明還說：「我們不會向任何政府提供大量資訊。」
WhatsApp為Meta Platforms所有，Meta Platforms是臉書（Facebook）和Instagram母公司。
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