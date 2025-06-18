以色列與伊朗結果誰勝誰負？ CNN：關鍵在「這組數字」

以色列軍方數據和專家分析指出，伊朗在過去14個月中，向以色列發射約700枚中程彈道飛彈（MRBM），目前庫存數量估計剩餘約300至1300枚。CNN指出，兩國這場決定性衝突的結果，可能就取決於這個簡單的數字，儘管這充其量也只是粗略估計。

伊朗剩餘的飛彈庫存在過去5天內遭到以色列猛烈空襲，以色列國防軍（IDF）表示，已鎖定並打擊至少三分之一發射MRBM的地對地發射器，可能進一步削弱伊朗反擊以色列的能力。

分析師指出，隨著以色列空中優勢幾乎未受挑戰，且伊朗對以色列城市的夜間攻擊近來似乎有所減弱，飛彈庫存的耗損可能會加深德黑蘭當局談判解決衝突的意願，同時也可能使以色列未來幾天的軍事行動更加猛烈。

伊朗現有飛彈庫存的可靠估計寥寥無幾，但美國中央司令部前司令麥肯齊上將（General Kenneth McKenzie）曾於2022年時表示，伊朗擁有超過3000枚各種射程的飛彈。

捍衛民主基金會資深研究員本．塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，其中可能有1000至2000枚為中程飛彈，足以覆蓋伊朗和以色列之間約1400公里距離。但他也稱，這項估計「充其量只是粗略估算」。

據以軍表示，伊朗2024年4月13日襲擊以色列時發射120枚MRBM，10月1日又發射200枚，過去5天共發射380枚，總計已耗損約700枚飛彈。至於這是否會讓德黑蘭因飛彈威懾力遭削弱而陷入生存危機，則取決於原始庫存的規模，以及以色列自13日開始對伊朗全境空襲以來，對其軍事基礎設施造成的破壞程度。

本．塔勒布魯推測，在以色列發動空襲後，伊朗可能仍剩下約1300枚MRBM，其他人的估計則更為悲觀。而本．塔勒布魯表示，伊朗不希望MRBM庫存降至「4位數以下」。

本．塔勒布魯指出，對伊朗而言，「數量本身就是一種品質」，並補充指出，雖然伊朗擅長「危機管理」，但在傳統戰爭中表現實際上很差，「不得不在戰爭期間，而非危機時期消耗這些彈道飛彈，正是讓它陷入困境的原因。」