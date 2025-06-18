快訊

關稅倒數！電子六傑押寶伺服器 對消費性產品態度保守

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

川普要求無條件投降 伊朗最高領袖回敬「戰鬥開始了」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普要求無條件投降 伊朗最高領袖回敬「戰鬥開始了」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼2022年11月在德黑蘭會見一群學生時發表講話。資料照片。路透
伊朗最高領袖哈米尼2022年11月在德黑蘭會見一群學生時發表講話。資料照片。路透

美國總統川普17日發文威脅表示，美方知道伊朗最高領袖哈米尼躲在哪裡，「至少現在不會」除掉他，卻又要求伊朗「無條件投降」。以色列媒體報導，哈米尼隨後發出了公開回應，明顯威脅以色列，稱「戰鬥開始了」。

以色列時報與耶路撒冷郵報轉述，伊朗國際新聞（Iran International）報導，哈米尼的「X」官方帳號發文寫道：「以尊貴的海德爾（Haider）之名，戰鬥開始了，阿里帶著他的祖爾菲卡爾（Zulfiqar）之劍重返海巴爾（Khaybar）」，文章結尾補充道「真主至大」，並附上了一幅描繪要塞城鎮遭到攻擊的插圖。

根據伊朗國際新聞解釋，哈米尼經常根據什葉派伊斯蘭的神聖歷史事件來詮釋政治決策。海巴爾是阿拉伯半島一座堅固的猶太人要塞。據說什葉派第一任伊瑪目阿里．本．阿比．塔勒布（Ali ibn Abi Taleb）在早期伊斯蘭史的一場關鍵戰役中，征服了這座要塞。

哈米尼的另一個官方帳號在一個小時後用英文發文表示：「我們必須對恐怖主義猶太復國主義政權做出強烈回應，我們不會對猶太復國主義者手下留情。」

川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

擺脫不了中國製？ 專家點出川普集團499美元手機的貓膩

川普將再簽行政命令 3度讓TikTok在美繼續營運

美恐用「碉堡剋星」助以色列 學者憂伊朗代理組織反擊

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相關新聞

川普要求無條件投降 伊朗最高領袖回敬「戰鬥開始了」

美國總統川普17日發文威脅表示，美方知道伊朗最高領袖哈米尼躲在哪裡，「至少現在不會」除掉他，卻又要求伊朗「無條件投降」。...

伊朗官宣發射「法塔」極音速飛彈 突破以色列「神話般」防空系統

伊朗官方媒體PressTV 18日報導，伊朗革命衛隊（IRGC）宣布，在凌晨展開的「真誠承諾行動3」（Operation...

以色列伊朗持續衝突 美駐耶路撒冷大使館關閉3天

美國國務院今天表示，基於區域安全情勢考量，並依循以色列發布的指南，美國駐耶路撒冷大使館將自本月18日起關閉到20日

美這顆30,000磅重巨型鑽地彈 可能摧毀伊朗核野心

伊朗核設施不僅加固強化而且深埋山底。軍事專家認為，美軍從未在實戰中使用過、名為GBU-57的巨型鑽地彈（MOP）將是摧毀...

要求伊朗「無條件投降」？ 傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

美國總統川普17日上網發文表示，美方知道伊朗的最高領袖哈米尼躲在哪裡，但「至少現在不會」除掉他，卻又疑似要求伊朗「無條件...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。