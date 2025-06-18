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川普要求無條件投降 伊朗最高領袖回敬「戰鬥開始了」
美國總統川普17日發文威脅表示，美方知道伊朗最高領袖哈米尼躲在哪裡，「至少現在不會」除掉他，卻又要求伊朗「無條件投降」。以色列媒體報導，哈米尼隨後發出了公開回應，明顯威脅以色列，稱「戰鬥開始了」。
以色列時報與耶路撒冷郵報轉述，伊朗國際新聞（Iran International）報導，哈米尼的「X」官方帳號發文寫道：「以尊貴的海德爾（Haider）之名，戰鬥開始了，阿里帶著他的祖爾菲卡爾（Zulfiqar）之劍重返海巴爾（Khaybar）」，文章結尾補充道「真主至大」，並附上了一幅描繪要塞城鎮遭到攻擊的插圖。
根據伊朗國際新聞解釋，哈米尼經常根據什葉派伊斯蘭的神聖歷史事件來詮釋政治決策。海巴爾是阿拉伯半島一座堅固的猶太人要塞。據說什葉派第一任伊瑪目阿里．本．阿比．塔勒布（Ali ibn Abi Taleb）在早期伊斯蘭史的一場關鍵戰役中，征服了這座要塞。
哈米尼的另一個官方帳號在一個小時後用英文發文表示：「我們必須對恐怖主義猶太復國主義政權做出強烈回應，我們不會對猶太復國主義者手下留情。」
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