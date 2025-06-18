美這顆30,000磅重巨型鑽地彈 可能摧毀伊朗核野心
伊朗核設施不僅加固強化而且深埋山底。軍事專家認為，美軍從未在實戰中使用過、名為GBU-57的巨型鑽地彈（MOP）將是摧毀這類目標的最佳選擇：它重達3萬磅，外殼採用高密度鋼合金打造，能夠在穿透200英尺厚山岩之後才引爆。
這款造價數百萬美元的頂級軍武，全美現今只有大約20枚，必須由B-2隱形轟炸機執行投擲。
前五角大廈官員、現為戰略與國際研究中心資深顧問的Mark Cancia指出，這顆掩體炸彈的「研發耗資4億美元，正是為解決當年不敢動用核武的困境」。
以色列雖已空襲納坦茲核設施（Natanz），但對戒備更森嚴的另一關鍵濃縮鈾設施福爾多（Fordow）仍按兵不動。
曾任美國國防部要職的Mick Mulroy分析，若要癱瘓伊朗核計劃，美軍介入使用MOP是最有效方案，而要徹底摧毀這些目標，每處至少需動用六枚MOP。
以色列國防領域資深研究員Ehud Eilam表示，以國可能制定多套攻擊方案，包括使用大量小型鑽地彈在內，其他的則有高風險的特種部隊突襲，或發動網攻、定點清除等等。
相較之下，由B-2轟炸機投擲的「巨型鑽地彈」更簡潔有效。歐巴馬政府時期擔任國防部副助理部長的William Wechsler就認為，美軍發動攻擊才是最可靠的選擇。
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