要求伊朗「無條件投降」？ 傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

美國總統川普17日上網發文表示，美方知道伊朗的最高領袖哈米尼躲在哪裡，但「至少現在不會」除掉他，卻又疑似要求伊朗「無條件投降」。消息人士則透露，川普對伊朗核子設施動武的意願日益升高。

以色列向伊朗發動攻擊以前，曾向川普提出暗殺哈米尼的計畫，但遭到川普拒絕。不過，川普17日在自家社群媒體Truth Social上表示，美國知道伊朗「最高領袖」的躲藏處，指哈米尼是一個簡單的目標，但「我們沒有要幹掉他（殺死！），至少現在不會」；川普也說，美國不希望看到飛彈射向平民或美國軍人。

川普並表示，美國已經漸漸失去耐性，並在接下來一條發文寫道：「無條件投降！」。

2位知情官員告訴CNN，川普對動用美國軍事資產打擊伊朗核子設施的態度日益積極，而對透過外交途徑化解伊朗與以色列不斷升級衝突的想法則日益失望。

這一更為鷹派的新姿態，代表著川普思維上的重大轉變。不過，消息人士指出，只要伊朗做出重大讓步，川普仍對外交解決方案持開放態度。

知情人士表示，從上周末到16日，川普政府內部的討論仍持續聚焦於試圖尋找可作為下台階的外交解決方案，但川普17日稍早已流露出，他對外交途徑的耐心正在逐漸耗盡。

官員指出，川普目前已放棄派遣高級官員前往中東，與伊朗方面在雙方商定地點會晤並試圖達成協議的想法。

另2位知情人士透露，軍方正為川普可能決定下令美國空軍協助，為在伊朗境內執行空襲任務的以色列戰機提供空中加油的情況預作準備。消息人士指出，這也是美方在過去幾天，向中東地區增派30多架空中加油機的原因之一。

消息人士表示，為以色列戰機加油屬於美方軍事介入中層級相對較低的選項。然而，一位消息人士指出，更廣泛來看，這波加油機部署的目的是為了在局勢一旦升級時時，讓川普和美國中央司令部掌握「選項」。

消息人士補充說，這些選項包括中央司令部向川普提出的一個方案：美國與以色列聯合對伊朗核子設施發動打擊。