快訊

台被美太平洋艦隊納「嚇阻任務區」 學者籲環太軍演邀當觀察員

要求伊朗「無條件投降」？傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

地牛翻身！上午7時34分台南楠西規模3.9地震 最大震度3級

一些航運業者開始避走荷莫茲海峽 以伊衝突讓油輪運費飆

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
油輪行經荷莫茲海峽。路透
油輪行經荷莫茲海峽。路透

全球最大航運協會表示，一些船東選擇避開荷莫茲海峽，反映隨著以色列伊朗衝突加劇，航運業甚感不安。

以伊戰爭進入第五天，這使得船東在紅海和荷莫茲海峽特別謹慎。荷莫茲海峽是波斯灣通往阿拉伯海的狹窄水道，也是中東石油及貨物航運要衝，也是貨櫃船進出杜拜傑貝阿里港必經水道。

代表全球船運業者的波羅的海國際航運公會（Bimco）安全主管拉森表示，以伊衝突顯然正在升級，引發船運業者擔憂，並導致行經這一區域的船隻數量「略有下降」。他說，「不同船東的情況和風險承受能力差異很大。目前看來，大多數船東選擇繼續航行，而有些船東似乎選擇放棄」。

拉森表示：「在安全威脅加劇期間，運費和船員工資通常會上漲，這為一些人冒險穿越衝突地區提供了經濟動力…幾個世紀以來，正是這樣的機制，在衝突和戰爭中支撐著全球貿易。」

標普全球市場財智公司海事與貿易副總裁蒂爾斯維爾也表示，有跡象顯示，航運業者近幾天開始「避行」荷莫茲海峽。

以色列列上周襲擊伊朗後，運費已跳漲。分析業者Kpler周一公布的數據顯示，從波斯灣到中國大陸的油輪運費上周五飆升24%，至每桶1.67美元，顯示超大型油輪（VLCC）運費創下今年最大單日漲幅。

Kpler分析師表示，運費可能進一步上漲，因為局勢仍極不穩定，儘管海上戰爭險保費目前保持不變。

德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的發言人說，荷莫茲海峽的威脅等級依然重大，儘管目前穿越這一水道不會遇到任何更大的問題，但也承認情況可能會在「很短」時間內發生變化。

保險經紀公司McGill and Partners船體和海事責任主管史密斯表示，「自以色列與伊朗之間最近爆發敵對行動以來，至少目前為止，航運保險費率仍維持穩定，尚未出現明顯上漲。」但他補充說，這「可能出現巨大變化」，取決於該地區局勢是否升級。

運費 油價 伊朗 以色列

延伸閱讀

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

期貨商論壇／原油期 短多格局

FT 臺灣永續高息 押航運

以色列再炸德黑蘭 警告伊朗最高領袖：恐步海珊後塵

相關新聞

要求伊朗「無條件投降」？ 傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

美國總統川普17日上網發文表示，美方知道伊朗的最高領袖哈米尼躲在哪裡，但「至少現在不會」除掉他，卻又疑似要求伊朗「無條件...

G7峰會提前返美 川普喊話民眾：撤離德黑蘭

以色列和伊朗持續交火，美國總統川普十七日提前一天離開七大工業國集團（G7）峰會返美，表示不會尋求以伊停火，而是希望衝突「...

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

伊朗和以色列之間的衝突愈演愈烈，美國總統川普17日表示，美方知道伊朗的最高領袖躲在哪裡，暗指美方清楚伊朗最高領袖哈米尼（...

美恐用「碉堡剋星」助以色列 學者憂伊朗代理組織反擊

以色列日前向伊朗發動攻擊，再掀中東戰火，美國總統川普17日要求伊朗無條件投降，還威脅說，美國知道伊朗最高領袖哈米尼（Ay...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

一些航運業者開始避走荷莫茲海峽 以伊衝突讓油輪運費飆

全球最大航運協會表示，一些船東選擇避開荷莫茲海峽，反映隨著以色列與伊朗衝突加劇，航運業甚感不安。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。