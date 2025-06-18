一些航運業者開始避走荷莫茲海峽 以伊衝突讓油輪運費飆

全球最大航運協會表示，一些船東選擇避開荷莫茲海峽，反映隨著以色列與伊朗衝突加劇，航運業甚感不安。

以伊戰爭進入第五天，這使得船東在紅海和荷莫茲海峽特別謹慎。荷莫茲海峽是波斯灣通往阿拉伯海的狹窄水道，也是中東石油及貨物航運要衝，也是貨櫃船進出杜拜傑貝阿里港必經水道。

代表全球船運業者的波羅的海國際航運公會（Bimco）安全主管拉森表示，以伊衝突顯然正在升級，引發船運業者擔憂，並導致行經這一區域的船隻數量「略有下降」。他說，「不同船東的情況和風險承受能力差異很大。目前看來，大多數船東選擇繼續航行，而有些船東似乎選擇放棄」。

拉森表示：「在安全威脅加劇期間，運費和船員工資通常會上漲，這為一些人冒險穿越衝突地區提供了經濟動力…幾個世紀以來，正是這樣的機制，在衝突和戰爭中支撐著全球貿易。」

標普全球市場財智公司海事與貿易副總裁蒂爾斯維爾也表示，有跡象顯示，航運業者近幾天開始「避行」荷莫茲海峽。

以色列列上周襲擊伊朗後，運費已跳漲。分析業者Kpler周一公布的數據顯示，從波斯灣到中國大陸的油輪運費上周五飆升24%，至每桶1.67美元，顯示超大型油輪（VLCC）運費創下今年最大單日漲幅。

Kpler分析師表示，運費可能進一步上漲，因為局勢仍極不穩定，儘管海上戰爭險保費目前保持不變。

德國貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的發言人說，荷莫茲海峽的威脅等級依然重大，儘管目前穿越這一水道不會遇到任何更大的問題，但也承認情況可能會在「很短」時間內發生變化。

保險經紀公司McGill and Partners船體和海事責任主管史密斯表示，「自以色列與伊朗之間最近爆發敵對行動以來，至少目前為止，航運保險費率仍維持穩定，尚未出現明顯上漲。」但他補充說，這「可能出現巨大變化」，取決於該地區局勢是否升級。