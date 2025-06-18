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川普喊話伊朗「無條件投降」 美國參戰論甚囂塵上

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普提前從加拿大G7領導人峰會返美。美聯社
美國總統川普提前從加拿大G7領導人峰會返美。美聯社

美國總統川普呼籲伊朗「無條件投降」，並表示，美國知道伊朗最高領袖哈米尼的藏身之處，但「目前」不希望他被殺。

川普在社群媒體Truth Social上貼文說：「我們確切掌握所謂『最高領袖』的藏身之處，要幹掉他易如反掌，但在那裡是安全的，我們不會除掉他（殺了！），至少現在不會。但我們不想要導彈襲擊平民或美軍。我們的耐心即將耗盡。」

他隨後又發帖，明確表示他對伊朗的要求：「無條件投降！」

此前一天，他敦促立即撤離擁有約950萬人口的德黑蘭。

知情人士說，川普周二在戰情室與自己的國安團隊開會，討論不斷升級的中東衝突。此舉也進一步激發有關美國即將加入以色列對伊朗開戰的揣測。川普在會後與以色列總理內唐亞胡通話。

與此同時，各界紛紛揣測川普接下來會採取的行動。官員透露，川普正考慮是否對伊朗發動軍事打擊。

川普政府堅稱，美國並未直接參與以色列上周五對伊朗發動的先發制人打擊，這次打擊引發兩個區域大國之間為期五天的飛彈交火。但他的最新言論表明，美國現在至少願以軍事介入為籌碼，支持以色列迫使伊朗就範。他的威脅正值外媒披露，川普否決以色列暗殺哈米尼計畫的兩天之後。

以色列也加大對伊朗的壓力，宣布將加強空襲。此前後者的核設施、軍方將領和基礎建設都是打擊目標。美國武器被視為徹底摧毀伊朗核計畫的關鍵。

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