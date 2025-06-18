川普稱暫時不會幹掉伊朗最高領袖 似要求無條件投降

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國「暫時」不會殺死伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但警告他別再發動進一步攻擊，隨後並發文，似乎要求德黑蘭無條件投降。

法新社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我們知道所謂的『最高領袖』確切的藏身之處。他是容易攻擊的目標，但目前人在那裡很安全。我們不會殺死他，至少暫時不會。」

川普指出：「但我們不想看到飛彈射向平民或美國軍人。我們的耐心已快消磨殆盡。」他隨後發文說：「無條件投降（UNCONDITIONAL SURRENDER）！」

隨著外界日益質疑美國是否將加入以色列打擊伊朗的行列，川普表示，「我們」已控制伊朗上空。

他發文說，「我們已完全掌控伊朗整個上空」，他並稱讚美製武器的運用，但未明確提到以色列。「沒有人做得比美國更出色。」

有關外界揣測美國可能介入以色列與伊朗的衝突，美國副總統范斯（JD Vance）今天回應說，川普可能做出需採取「進一步行動」阻止伊朗核計畫的決定。

范斯在社群媒體X發文說：「總統已展現非凡的克制力，讓我們的軍方聚焦於保護我們的部隊和公民。他可能做出決定，有需要採取進一步行動終結伊朗鈾濃縮（計畫）。」

伊朗 以色列

延伸閱讀

ICE大規模行動燒錢 預算下月恐將用罄

以伊衝突加劇！川普促立即撤離 德黑蘭現逃難潮

雙方未進行和談！川普曝「沒有尋求停火」 盼伊朗「完全放棄」

不願中東局勢降溫？才拒簽聯合聲明 川普G7後「態度大轉彎」

相關新聞

G7峰會提前返美 川普喊話民眾：撤離德黑蘭

以色列和伊朗持續交火，美國總統川普十七日提前一天離開七大工業國集團（G7）峰會返美，表示不會尋求以伊停火，而是希望衝突「...

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

伊朗和以色列之間的衝突愈演愈烈，美國總統川普17日表示，美方知道伊朗的最高領袖躲在哪裡，暗指美方清楚伊朗最高領袖哈米尼（...

美軍部署 尼米茲航艦趕往中東 逾31架空軍加油機赴歐

兩名美國官員十六日告訴路透，美軍調動逾卅一架加油機前往歐洲，美國航空母艦尼米茲號也從南海趕往中東，種種部署凸顯美國大幅強...

梅爾茨看衰德黑蘭無法恢復過去實力 伊朗「未來不確定」

德國總理梅爾茨17日在七大工業國集團（G7）加拿大峰會期間，接受德國世界電視台訪問說，伊朗德黑蘭領導層已被以色列上周以來...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

川普：盼結束伊朗核問題 強調希望達成比以伊停火更好結果

以色列和伊朗持續交火，美國總統川普17日提前一天結束G7峰會行程，返回白宮。他說「此舉絕對和停火無關。比那重大許多」。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。