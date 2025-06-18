稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性
伊朗和以色列之間的衝突愈演愈烈，美國總統川普17日表示，美方知道伊朗的最高領袖躲在哪裡，暗指美方清楚伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的位置；川普表示，美國不會暗殺他，「至少現在不會」。
BBC日前報導指出，以色列在向伊朗發動攻擊以前，曾向川普提出暗殺哈米尼的計畫，但遭到川普拒絕。
川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國知道伊朗「最高領袖」的躲藏處，指哈米尼是一個簡單的目標，但他們沒有要暗殺他，「至少現在不會」；川普也說，美國不希望看到飛彈射向平民或美國軍人。
川普並表示，美國已經漸漸失去耐性。
川普17日稍早也發文表示，美國擁有伊朗的制空權，指伊朗有非常好的防空偵查和防禦裝備，但無法和美國製的裝備相比；川普17日上午也表示，他尚未聯繫伊朗，要求舉行和平談判，並認為，如果伊朗想要對話，他們知道如何聯繫他。
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