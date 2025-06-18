以色列伊朗衝突升高 美官員：美軍部署更多戰機赴中東

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

以色列伊朗衝突升高之際，3名美國官員表示，美軍正部署更多戰鬥機赴中東地區，並延長其他軍機的部署時間，以強化美國在該地區的軍力。

路透社報導，其中1名美國官員指出，這次部署包含F-16、F-22及F-35戰鬥機。

另2名官員強調，部署戰機是基於防衛目的。這些戰機一直被用來擊落無人機和飛彈等拋射物。

美國國防部稍早宣布將向中東派遣「額外軍力」；美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）取消越南之行後，已於昨天駛離南海，朝西前往中東地區。

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