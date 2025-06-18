G7峰會提前返美 川普喊話民眾：撤離德黑蘭

美國總統川普十六日敦促伊朗首都德黑蘭居民撤離，當天可見離開德黑蘭的道路湧現車潮。（路透）

以色列和伊朗持續交火，美國總統川普十七日提前一天離開七大工業國集團（G7）峰會返美，表示不會尋求以伊停火，而是希望衝突「真正結束」。川普十六日發文呼籲所有人立即撤出伊朗首都德黑蘭，中國大陸、印度、南韓等國都開始從伊朗撤僑或呼籲民眾離境。

川普十七日將坐鎮白宮戰情室監控中東局勢，國防部長赫塞斯在社群媒體發文說，已指示加強中東部署。法新社報導，川普連夜搭空軍一號飛返美國途中說，希望達成比停火更好結果，伊朗須徹底放棄發展核武；被問到呼籲德黑蘭民眾撤離一事，川普說是希望「民眾安全」。

德黑蘭約一千萬人，目前不清楚如何將這麼多人撤離。德黑蘭許多商店十七日歇業，出城道路湧現車潮，加油站大排長龍。伊朗當局堅稱情勢在控制之下，沒對民眾發布任何指示。

川普說，預料以色列不會放鬆對伊朗的攻擊。至於是否將派中東特使威科夫或副總統范斯和伊朗代表會面，川普說「可能會」。

G7聲明促中東敵對行動降溫

法國總統馬克宏此前在Ｇ７峰會暗示，美準備對伊朗展開外交接觸，「若美國能促成停火那將非常好」。但川普十七日在社群發文說，馬克宏稱他提前回華府是為了以伊停火，這是錯的，「他不知道我為何返回華府，絕對和停火無關。比那重大許多」。

川普並簽署Ｇ７關於中東危機的領袖聯合聲明，呼籲「要化解伊朗危機，應促成中東更廣泛敵對行動降溫」，包括加薩停火。聲明並指以色列有權自衛，堅信伊朗「絕不能擁核」。

美國加派軍力赴中東，美國航空母艦尼米茲號取消越南行，十六日離開東南亞，穿越馬六甲海峽駛向印度洋。另有報導說，數十架美國軍機飛越大西洋。

白宮和五角大廈官員都重申，中東美軍仍處「防禦」態勢。對社群媒體有貼文指稱美國正攻擊伊朗，白宮發言人菲佛說美軍防禦態勢沒變。

以色列總理內唐亞胡說，攻擊將持續到伊朗核計畫、彈道飛彈被毀。他十六日還向美國廣播公司說，刺殺伊朗最高領袖哈米尼不會加劇以伊衝突。

以色列和伊朗十七日持續駁火，以國赫茲利亞遭飛彈攻擊，人員正撲滅一輛巴士火勢。（路透）

以稱殺死伊最高軍事指揮官

以軍十七日宣布殺死伊朗最高軍事指揮官沙德瑪尼，他被以軍稱為最接近哈米尼的人物。以色列防長卡茲同日聲稱，哈米尼可能步上伊拉克前獨裁者海珊後塵，「我警告伊朗獨裁者不要繼續犯戰爭罪」。海珊政權在美國入侵伊拉克後被推翻，海珊被處絞刑。

美國國務院十六日調升以色列旅行警示到最高第四級，示警美國人不要前往以國。大陸外交部十七日說，已開始將以、伊境內大陸人撤往鄰近國家。南韓外交部呼籲韓人撤離伊朗；日本內閣官房長官林芳正說，正研擬從以伊衝突地區撤離日人選項。