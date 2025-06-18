外交部：旅居以色列、伊朗國人均安

以色列與伊朗局勢緊張，美國總統川普緊急趕回白宮坐鎮，中國大陸駐以色列大使館緊急呼籲所有在以公民盡速離境；外交部發言人蕭光偉表示，國人在以色列共兩百八十人、在伊朗九人，目前均安，駐處均與旅外國人保持密切聯繫，隨時提供協助。

蕭光偉表示，截至十六日，我國駐以色列代表處已協助十六名我國籍人士離境，目前在以色列的國人還有兩百八十人，駐處持續保持聯繫；目前駐處依據以國政府安全指引改採居家辦公。