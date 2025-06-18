商船電子干擾激增 荷莫茲海峽油輪碰撞 運價暴衝

以伊衝突升溫之際，傳出有油輪在荷莫茲海峽附近碰撞起火，驚動國際油市和航運市場。緊張情勢也使載運中東原油的油輪運價三個交易日來最多暴衝逾百分之四十。

彭博資訊報導，油輪「Adalynn」號與「Front Eagle」號十七日凌晨在阿聯東邊外海約廿四浬處相撞，路透則說，消息人士透露，這起事故共有三艘船隻相撞。海事安全機構Vanguard Tech指出，如今火勢已受控，人員也平安，這起事件看來與以伊戰事無關。

油輪在荷莫茲海峽入口起火，引起亞洲和中東航運業者與原油交易商關注。荷莫茲海峽一帶是全球最繁忙水道之一，是沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿聯等地原油進出門戶。

中東烽火不斷，波羅的海交易所資料顯示，運載中東精煉油的油輪，在十六日為止的三個交易日來，中東到東亞運價攀升近兩成，中東到東非運價更跳漲逾四成。

伊朗與以色列衝突未見平息跡象，最近幾天荷莫茲海峽與波斯灣的商船電子干擾激增。美國主導的聯合海事資訊中心（ＪＭＩＣ）表示，「ＪＭＩＣ持續收到船舶回報遭電子訊號干擾，指稱來自伊朗阿巴斯港附近、荷莫茲海峽以及阿拉伯灣幾個其他地區」。

ＪＭＩＣ指出，這些在整個波灣地區持續加劇的干擾，正造成重大影響，影響船舶透過自動識別系統精準傳出定位數據的能力，構成海上交通的運作與導航挑戰。ＪＭＩＣ說，由於伊朗和以色列持續相互攻擊，中東地區海上威脅居高不下。