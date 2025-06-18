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伊朗核設施「福爾多濃縮廠」 只有美軍「碉堡剋星」能打擊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

以色列連日對伊朗發動猛烈攻勢，劍指伊朗核武設施。然而，真正的戰略關鍵是伊朗「福爾多濃縮廠」，這座設施位在山腹地下八十至九十公尺以抗炸，目前全世界只有美國能以Ｂ─２轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈進行打擊。是否展開行動介入戰局，要看美國總統川普。

紐約時報報導，川普若出手等於直接參與以色列與伊朗的衝突。伊朗官員警告，若美國參戰，與美方的核協議將徹底破局。若川普按兵不動，以色列將無法達成破壞這座核設施的目標，或者川普也能等到與伊朗的核子談判破局後採取行動。

ＣＮＮ報導，福爾多位於伊朗北部庫姆（Qom）附近的山區深處，內部設有先進離心機，用於將鈾濃縮至高純度。其確切深度未公開，部分估計指其位於地下約八十至九十公尺處。

以色列官員和專家均表示，只有巨型鑽地彈能打擊福爾多濃縮廠。這款炸彈代號「ＧＢＵ─５７」，重達三萬磅，必須由Ｂ─２轟炸機吊掛升空至目標位置投擲。以色列沒有這種炸彈也沒有這款轟炸機。

這款炸彈早在二○○四年美國前總統布希政府時期開始研發，專為摧毀福爾多這類深層核設施。過去兩年，美軍已針對襲擊福爾多展開多次演練，確認單一炸彈無法摧毀設施，必須由Ｂ─２轟炸機分批多次向同一裂口投擲炸彈，且必須由美方機組執行。美國前中東特使麥格克表示，「福爾多是整個衝突的核心，如果最後福爾多仍能進行濃縮作業，那就稱不上戰略勝利」。

以色列駐美大使萊特爾十六日說，只有美國能打擊福爾多，但他透露，「以色列還有其他辦法對付福爾多」。

伊朗 以色列

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