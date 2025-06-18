陸支持建立「中東無核武區」習近平：軍事衝突非解決之道

當地時間六月十六日，國際原子能總署就以色列襲擊伊朗核設施問題舉行特別會議，中國大陸常駐國際原子能總署代表李松譴責以色列對伊朗採取軍事行動，並稱中方支持建立中東「無核武器及其他大規模殺傷性武器區」，將推動伊朗核問題政治外交解決進程。

針對中東局勢，大陸國家主席習近平昨在哈薩克會見烏茲別克總統米爾濟約耶夫時表示，以色列發動對伊朗軍事行動，造成中東緊張局勢驟然加劇，中方深感擔憂。中方反對任何侵犯別國主權安全和領土完整的行為。軍事衝突不是解決問題之道，地區局勢升溫不符合國際社會共同利益。各方應推動衝突盡快降溫，避免緊張事態升級。

李松在前述會議上指出，以色列對伊朗採取的軍事行動造成伊方核設施受損和人員傷亡，破壞伊朗核問題政治外交進程，削弱維護國際核不擴散體系的努力，給地區和平安全與穩定帶來十分消極的影響。中方始終堅持通過政治外交手段和平解決伊朗核問題是唯一正確途徑，反對訴諸武力和非法單邊制裁。中方從維護國際核不擴散體系、促進中東地區和平與穩定出發，積極勸和促談，推動伊朗核問題政治外交解決進程。

大陸駐以色列使館發布公告，目前以色列領空仍處於關閉狀態，提醒在以中國公民在確保自身安全的前提下，盡快通過陸路邊境口岸離境，建議優先選擇約旦方向。

至於大陸是否有從以、伊兩國撤僑的計畫？大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，目前已有部分中國公民安全撤離到周邊國家，大陸外交部及有關使領館正會同相關部門，迅速組織撤離中國公民。