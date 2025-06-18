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伊朗表態 要以色列先停火

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

伊朗以色列持續相互空襲，伊朗據傳已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲，才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核子協議協商。

英國金融時報（FT）報導，一名地區外交官表示，伊朗向波斯灣鄰國傳達「非常明確」的訊息：「如果以色列停火，我們就停火。但絕不在炮火下談判。」伊朗外長阿拉奇16日在X喊話，如果美國總統川普真心想以外交方式解決，「華府應一通電話管住內唐亞胡。此舉將為重返談判鋪路」。  

不過，川普17日表示，他現在「沒心情」和伊朗協商，他被問到是否正在尋求比停火更好的方案時，「終點，結束的終點，不是停火，而是終點」。

川普同時也保留會談的可能性，表示他「可能派遣」中東特使威科夫或副總統范斯等高階官員，和伊朗官員會談，「取決於我回來時的情況」。他被問到對與伊朗會談是否持開放態度時又說，「我告訴過他們達成協議，他們早該達成協議」。

伊朗 以色列

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