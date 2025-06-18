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川普：盼結束伊朗核問題 強調希望達成比以伊停火更好結果

經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電
美國總統川普17日提前一天結束G7峰會行程，返回白宮。（路透）
美國總統川普17日提前一天結束G7峰會行程，返回白宮。（路透）

以色列伊朗持續交火，美國總統川普17日提前一天結束G7峰會行程，返回白宮。他說「此舉絕對和停火無關。比那重大許多」。他表示不會尋求以伊停火，而是希望伊朗核問題「真正結束」。

返美後川普坐鎮白宮戰情室，監控中東局勢，國防部長赫塞斯也在社群媒體發文說，已指示加強中東部署。他連夜搭空軍一號飛返美國時說，希望達成比停火更好結果，伊朗為此須徹底放棄發展核武；被問到對呼籲德黑蘭民眾疏散有何想法，川普說是希望「民眾安全」。

川普說，預測以色列不會放鬆對伊朗的攻擊。至於是否會派中東特使威科夫或副總統范斯和伊朗代表會面，川普說「可能」。

法國總統馬克宏此前在G7峰會場邊暗示，美國準備對伊朗展開外交接觸，他說「曾有人提議會面與交流。若美國能促成停火，那將非常好」。但川普17日在Truth Social發文反駁，馬克宏稱他提前回華府是為了致力以伊停火，這是錯的，「他不知道我為何返回華府，但絕對和停火無關。比那重大許多」。

川普一度猶豫是否支持關於中東危機的G7領袖聯合聲明，但後來支持。該聲明呼籲「伊朗危機的化解應促成中東區域更廣泛敵對行動降溫」，包括加薩停火。聲明並指，以色列有權自衛，保護平民具重要性，堅信伊朗「絕不能擁核」。

與此同時，川普在G7峰會上，再度展現有意重塑國際秩序，不僅表示把俄羅斯踢出G8是個錯誤，也不介意中國大陸加入成為「G9」。

川普堅稱，把俄國踢出G8是個「重大錯誤」，「我認為如果留住俄國，現在就沒有俄烏戰爭了」。G7在1998年批准俄國加入，成為「G8」，在2014年俄國併吞克里米亞後，其他G7成員國協議將俄國踢出G8。他被問到是否該納入中國大陸時，回答「這不是個壞主意，如果有人想看到中國加入，我不介意」。

伊朗 以色列

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