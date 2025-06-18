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以色列擊殺伊朗參謀長沙德瑪尼、炸電視台

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
德黑蘭一名急診醫師表示，以色列空襲造成大量平民傷亡，當地醫院猶如遭到血洗。（歐新社）
德黑蘭一名急診醫師表示，以色列空襲造成大量平民傷亡，當地醫院猶如遭到血洗。（歐新社）

以色列軍方十六日轟炸伊朗國營電視台，十七日又宣布在夜間攻擊殺死伊朗最高軍事指揮官沙德瑪尼。伊朗媒體報導，德黑蘭十七日凌晨可聽見數起爆炸，關鍵核設施所在的納坦茲啟動防空系統。伊朗革命衛隊同日聲稱，已襲擊以國情報機構摩薩德的行動中心和軍事情報局。

以軍十七日聲明，在夜間攻擊在德黑蘭市中心一座指揮中心，擊殺伊朗戰時參謀長沙德瑪尼。他被以軍稱為最親近伊朗最高領袖哈米尼的人物，曾指揮伊朗伊斯蘭革命衛隊和伊朗武裝部隊，但接任現職後僅四天就喪命。沙德瑪尼前任指揮官拉希德十三日已死於以軍襲擊。

伊朗國營電視台「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（ＩＲＩＢ）在德黑蘭的大樓十六日也遭轟炸，正播報新聞的女主播艾馬米緊急從鏡頭前撤離，現場塵土飛揚，滿目瘡痍，轉播畫面可以聽到工作人員說著「真主至大」的祈禱。電視台立即切換到預錄節目，不久後艾馬米回到另一個攝影棚繼續播報新聞。

ＩＲＩＢ表示遭四枚炸彈攻擊，三名員工死亡。伊朗外交部發言人表示，以色列在新聞轉播期間攻擊ＩＲＩＢ是邪惡行為，屬於「戰爭罪」。伊朗外交部長阿拉奇說，伊朗將重擊以色列，直到以方停止襲擊。

伊朗十七日也向以色列發射飛彈，攻擊特拉維夫、耶路撒冷等城市。伊朗革命衛隊十七日也聲稱，他們已襲擊位於特拉維夫的以色列軍事情報局和情報機構「摩薩德」一座中心設施。但以色列尚未證實。

伊朗稱對以色列的第九波攻擊在十六日夜間展開，持續到十七日黎明。美聯社報導，以色列至少廿四人喪命，超過五百人受傷。以色列十三日起對伊朗的襲擊則至少殺死二二四人，上千人受傷。

衛報報導，大批伊朗傷患湧入醫院，位於首都德黑蘭的何梅尼醫院人滿為患，有人身負重傷，身上有金屬碎片、內出血或嚴重燒傷，有的已不治，醫師形容慘遭「血洗」。

該院急診室一名醫師說：「我們被現場的混亂和悲痛家屬的哭喊聲淹沒了。我看到嬰兒、青少年、成人、老人，許多媽媽渾身是血，抱著被炸彈碎片炸傷的孩子衝進來。」

伊朗 以色列

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