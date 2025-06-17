以色列第5天對伊朗開火 擊中西部數十個飛彈發射器

以色列軍方今天表示，他們打擊了伊朗西部數個地點，擊中「數十個」飛彈發射器。這兩個視彼此為死敵的國家交火進入第5天。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「就在剛剛，以色列空軍完成對伊朗西部的一系列打擊，結果包括擊中數個位置和數十個地對地飛彈發射器。」

以色列軍方今天稍早表示，昨夜對伊朗首都德黑蘭市中心1個指揮中心的打擊行動，擊斃了高階指揮官沙德瑪尼（Ali Shadmani）。他的前任拉希德（Gholam Ali Rashid）4天前才命喪類似的以色列突襲。

以色列軍方還說，他們昨深打擊伊朗西部數個飛彈和無人機目標，包括基礎設施、發射器和儲存設施，以軍並公布黑白影片顯示其中一些目標爆炸。

伊朗媒體則報導，伊朗西部城市大不里士（Tabriz）發生2起爆炸。