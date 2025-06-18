美軍部署 尼米茲航艦趕往中東 逾31架空軍加油機赴歐

兩名美國官員十六日告訴路透，美軍調動逾卅一架加油機前往歐洲，美國航空母艦尼米茲號也從南海趕往中東，種種部署凸顯美國大幅強化中東周邊海空力量，因應以色列與伊朗的持續衝突。

航班追蹤網站AirNav systems表示，超過卅一架美國空軍加油機十五日從美國出發向東飛行，主要機型為ＫＣ─１３５與ＫＣ─４６，目前已抵達在德國拉姆施坦空軍基地，以及英國、愛沙尼亞與希臘等國機場。

荷蘭迪亞米安全情報公司執行長舒登表示，這些美國空軍加油機突然向東部署，「並非尋常舉動，這是戰略準備的明確信號」。舒登說，無論為了支援以色列、準備長程行動或後勤補給，這顯示美國正加強軍力部署，以防伊朗局勢進一步擴大。

除了空中力量，美軍海上部署也同步升溫。根據Marine Traffic船隻追蹤顯示，航空母艦尼米茲號十六日已駛離南海，轉向西行，原訂在越南峴港舉行的六月廿日港口接待活動亦已取消。

尼米茲號可搭載五千名人員與六十多架飛機，包括戰鬥機。美國太平洋艦隊司令部表示，尼米茲號打擊群上周才完成在南海的海上安全任務，屬於例行巡弋行動。

尼米茲號如今明顯正轉向中東地區，與以伊局勢發展呼應。

目前美國對以伊戰局持謹慎態度，僅協助以色列攔截飛彈。美國官員否認美方參與任何在伊朗的軍事行動；另外，美國國防部長赫塞斯受訪表示，美方仍希望與伊朗達成核協議。

美國總統川普的發言人費佛也否認美方涉入任何在伊朗的軍事行動，重申美軍將維持防禦態勢，捍衛美國利益。五角大廈發言人巴奈爾也發表類似說法。

路透報導，美防長赫塞斯十六日接受福斯電視訪問透露，川普仍希望與伊朗達成核協議，表示美國在中東地區的部署是防禦性，「以利強力促成一項和平協議，我們當然希望事態發展能朝這個方向走」。