梅爾茨看衰德黑蘭無法恢復過去實力 伊朗「未來不確定」

德國總理梅爾茨17日在七大工業國集團（G7）加拿大峰會期間，接受德國世界電視台訪問說，伊朗德黑蘭領導層已被以色列上周以來連日攻擊削弱，很可能無法恢復從前的實力。

梅爾茨說，德黑蘭政權已被大幅削弱，「大概將無法回到過去的實力，這讓該國的未來不確定。我們必須拭目以待」。

梅爾茨也說，若相關談判恢復，歐洲提議的外交協助仍算數，「若出現新的形勢，德國、法國和英國都會再度準備好提供外交協助」。