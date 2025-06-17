以伊戰火持續 北京稱川普「拱火澆油」

（德國之聲中文網）周二（6月17日），以色列和伊朗之間的交火已持續到第五天。 盡管要求沖突降溫的呼聲越來越高，但雙方都沒有放棄導彈襲擊。

以色列軍方周二稱，伊朗當天發射導彈後，以色列多地拉響空襲警報，特拉維夫和耶路撒冷上空傳來爆炸聲。

以色列軍隊則襲擊了伊朗西部的多個導彈和無人機發射場，錄像顯示其中一些設施發生爆炸。以軍方還稱，在夜間對德黑蘭「指揮中心」的襲擊中，擊斃了伊朗高級指揮官阿裡·沙姆達尼（Ali Shamdani）。

美國總統川普周二表示，他希望伊朗「徹底放棄」以換取和平。「我不是在尋求停火，我們尋求的是比停火更好的結果，」他在提前結束加拿大七國集團峰會回國的飛機上對記者說。川普再次警告伊朗不要將美國在中東的軍隊和資產作為攻擊目標，並表示「我們將采取強硬措施，絕不留情」。

美國防長赫格塞斯表示，美國正在向中東部署「額外（軍事）力量」。據報道，尼米茲號航空母艦取消了原定的停靠越南港口，周一離開東南亞海域

大陸是為數不多與伊朗關系密切的國家之一，伊朗又是大陸參與主導的上海合作組織和金磚國家集團的成員。因此北京對目前沖突的表態受到關注。

大陸外交部發言人郭嘉昆在周二的例行記者會上回答有關提問時說，中東地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方的利益。「拱火澆油、威脅施壓無助於推動局勢緩和，只會激化矛盾、擴大沖突。中方呼籲有關各方，特別是對以色列有特殊影響的國家，應負起應有的責任，立即采取措施，為緊張局勢降溫，避免沖突擴大蔓延。」

被問道中方是否會主動通過外交途徑阻止以伊沖突，以及上海合作組織和金磚國家的作用時，郭嘉昆表示，沖突爆發以來，「中方同伊朗、以色列以及各方保持著溝通，推動停火止戰、局勢降溫。有關國際組織也就當前局勢發表了聲明。」他強調，任何國際爭端都應通過對話協商解決，「中方將繼續同有關各方加強溝通、勸和促談，避免地區局勢進一步動蕩」。

「盡快經陸路撤離至周邊國」

由於伊、以兩國分別關閉各自領空，大陸駐使領館已通告呼籲當地僑民經陸路離境。大陸駐伊朗大使館17日發布通知，稱當地安全形勢持續惡化，「局勢不可控風險高企」，提醒在伊大陸公民盡快通過陸路邊境口岸離境或轉道回國，並稱使館已協調伊朗方面提供出境便利。

大陸駐以色列使館同日發布公告，呼籲當地大陸公民「在確保自身安全的前提下盡快通過陸路邊境口岸離境」，並提示以色列與約旦、埃及邊境口岸保持開放。

大陸外交部17日也表示，駐伊朗、以色列使領館已啟動領事保護應急機制，為撤離的大陸公民積極提供協助。目前已有部分大陸公民安全撤離至周邊國家。

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