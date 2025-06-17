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以伊衝突加劇！川普促立即撤離 德黑蘭現逃難潮

中央社／ 華盛頓／巴庫17日綜合外電報導
美國總統川普在社群媒體上發文敦促所有人立即從伊朗首都德黑蘭撤離，給人不詳的預兆。他後來並且否認自己提前離開七大工業國集團（G7）高峰會是為致力以伊停火。路透
美國總統川普在社群媒體上發文敦促所有人立即從伊朗首都德黑蘭撤離，給人不詳的預兆。他後來並且否認自己提前離開七大工業國集團（G7）高峰會是為致力以伊停火。路透

美國總統川普在社群媒體上發文敦促所有人立即從伊朗首都德黑蘭撤離，給人不詳的預兆。他後來並且否認自己提前離開七大工業國集團（G7）高峰會是為致力以伊停火。

美聯社報導，以色列昨天空襲之前警告德黑蘭巿中心的約30萬人撤離，進入第5天的這場衝突也隨著以方行動而持續加劇，伊朗首都所受襲擊看起來有擴大趨勢。

川普昨天在「真實社群」（Truth Social）發文示警說：「伊朗不可以擁有核武…每一個人應該立即從德黑蘭撤離！」

今天上午德黑蘭許多商店歇業，具歷史意義的大市集（Grand Bazaar）也罕見地沒有開放，彷彿在示威或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。

出城的道路上車子一輛接一輛，許多人看起來正要前往裏海（Caspian Sea）地區，也有報導提到民眾前往其他地方。德黑蘭的加油站則大排長龍。

伊朗當局堅稱整體情勢在控制之下，並沒有對民眾發布任何指示。

德黑蘭約有1000萬人口，約略相當於以色列的總人口數。目前仍不清楚如何將這麼多人從一個城巿中撤出。

報導指出，川普昨天倉促離開G7峰會返回華府是為了投入以伊停火工作，不過他對此予以否認，發文表示，「那當然跟停火無關，比那個還要重要多了」。

與此同時，亞塞拜然政府官員指出，自從以色列於13日展開襲擊以來，已有超過600名外國人從伊朗入境。

這名官員告訴法新社：「自從以色列和伊朗軍事升級開始以來，已有17個國家的超過600位公民經由亞塞拜然撤離伊朗。撤離者從邊境被送到巴庫國際機場（Baku International Airport），搭乘國際航班飛回他們母國。」

印度外交部今天表示，在伊朗的印度學生已在大使館安排下緊急撤離，並且建議在德黑蘭的其他印度人趕緊撤離。印度外交部指出，已經有部分印度人在大使館安排下經亞美尼亞前往安全地點。

另外，中國外交部今天也表示，目前已有部分中國公民從伊朗安全撤離至周邊國家。

衝突 美國 空襲 戰爭 德黑蘭 川普 伊朗 以色列 G7

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