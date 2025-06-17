以伊衝突加劇 日籲僑胞離開伊朗

以色列與伊朗相互空襲，衝突持續，各國紛紛呼籲僑民注意安全。日本外務大臣岩屋毅今天在例行記者會上宣布對旅居伊朗的日僑發出「退避勸告」（建議離境）通知。他表示，「事態的緊迫程度加劇，會盡可能做好保護僑胞的工作。」

日本朝日新聞報導，「退避勸告」（建議離境）相當於日本政府所訂的4階段危險資訊當中，最危險的層級4。日本外務省今天傍晚將伊朗全境的危險程度由層級3「建議中止前往」提升為層級4「建議離境」。

中東局勢緊張，目前在以色列的日僑約有1000人、在伊朗的日僑約有280人。

岩屋在記者會上表示，「正協調安排日僑離開伊朗和以色列的手段」、「也考慮與第三國進行合作，會因事態而定，做出最適切的判斷。」

岩屋說，16日協助原本滯留伊朗首都德黑蘭的日僑遷移到安全的地方。

日本外務省表示，因為伊朗的機場封鎖，正思考經由陸路的方法讓日僑離開伊朗的可能性。

日本外務省說，16日以色列軍方透過社群網站預告將對德黑蘭部分地區發動攻擊，勸住在德黑蘭的人士離開。受此影響，日本駐德黑蘭大使館人員以電話、電子郵件聯絡日僑，建議疏散至他地。截至今天下午5時（台灣時間4時），尚無接獲有日僑遇害的消息。