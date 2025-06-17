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只是等物資卡車卻遭炸死 加薩衛生部：以軍戰車砲擊51死

中央社／ 開羅17日綜合外電報導

加薩衛生部表示，加薩走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯（Khan Younis）民眾等待運送救援物資的卡車時，遭到以色列戰車砲擊，造成至少51名巴勒斯坦死亡，數十人受傷。

路透社報導，醫護人員表示，當地居民說，以色列戰車對汗尤尼斯沿著主要東側幹道等待救援物資的群眾開火，造成至少51人死亡、200人受傷，當中至少20人情況危急。

以色列軍方未立即對這起事件發表評論。

目擊者表示，以色列戰車對現場數以千計等待物資卡車的民眾開火。納瑟醫院（Nasser Hospital）病房擠滿了傷患，由於空間不足，部分傷者被安置在地板和走廊上。

過去幾週巴勒斯坦人在尋求物資時幾乎每天都傳出大規模傷亡，今天是最新一起。他們求援地點包括美國支持的加薩人道主義基金會（Gaza HumanitarianFoundation）經營的據點。

據加薩衛生官員說法，昨天在加薩走廊南部城市拉法（Rafah），民眾靠近加薩人道主義基金會救援物資發放據點時，遭到以色列軍隊開槍，造成至少23人死亡。

不過，加薩人道主義基金會昨晚發布的新聞稿說，他們的4個據點合計已發放300萬餘份餐點，都未發生任何事件。

以色列軍方至今也未對昨天槍擊的消息置評。

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