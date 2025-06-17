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以伊衝突升溫…習近平表態：深感擔憂 應推動盡快降溫

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
當地時間6月17日上午，大陸國家主席習近平（右）在阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會期間會見烏茲別克總統米爾濟約耶夫。新華社
當地時間6月17日上午，大陸國家主席習近平（右）在阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會期間會見烏茲別克總統米爾濟約耶夫。新華社

針對以色列伊朗衝突局勢持續升溫，大陸外交部也組織撤離公民，大陸國家主席習近平17日表態稱，各方應該推動衝突盡快降溫，避免緊張事態進一步升級，並指中方對以色列發動對伊朗軍事行動，造成中東地區緊張局勢驟然加劇深感擔憂，反對任何侵犯別國主權安全和領土完整的行為。

新華社報導，習近平於當地時間17日，在哈薩克阿斯塔納出席第二屆中國－中亞峰會期間會見烏茲別克總統米爾濟約耶夫，兩國元首就當前中東局勢交換意見。

習近平表示，以色列發動對伊朗軍事行動，造成中東地區緊張局勢驟然加劇，中方對此深感擔憂。中方反對任何侵犯別國主權安全和領土完整的行為。

習近平認為，軍事衝突不是解決問題之道，地區局勢升溫不符合國際社會共同利益。各方應該推動衝突盡快降溫，避免緊張事態進一步升級。中方願和各方一道努力，為恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。

習近平昨日抵達阿斯塔納，出席今日舉行的第二屆中國—中亞峰會，近兩日已分別和哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫舉行會談、會見，並於當地時間17日下午，出席第二屆中國－中亞峰會，將發表講話。

就伊朗和以色列衝突，今天下午，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中國政府高度重視海外中國公民安全保護工作。伊以衝突爆發以後，外交部及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發布有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。

習近平 伊朗 以色列

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