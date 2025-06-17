快訊

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

以伊衝突加劇！逾百名菲僑要求返國 恐需走陸、海路

中央社／ 馬尼拉17日專電

以色列伊朗相互空襲，超過100名居住在以色列的菲律賓僑民要求菲律賓政府協助返國。由於以色列已關閉空域，撤僑工作將需要更長的時間。

菲律賓移工部長卡達克（Hans Cacdac）今天接受菲律賓ANC電視台訪問時說，截至今日已有109名居住在以色列的菲律賓人要求撤離，人數每天都在增加。

卡達克說，至少有7名旅以色列菲僑在伊朗的飛彈攻擊中受傷，其中1人傷勢嚴重，正在加護病房搶救。

菲律賓外交部估計，大約有3萬名菲律賓人合法在以色列工作，大多從事長者照護工作，另有大約2000名菲律賓人居住在伊朗，大多是與伊朗人結婚。

由於以色列已關閉空域，且不確定何時可重新開放，菲律賓駐以色列大使曼迪奧拉．拉奧（AileenMendiola-Rau）日前在接受GMA新聞網訪問時坦承，撤僑工作將需要更長的時間，需走陸路或海路。

以色列於13日空襲伊朗核子和軍事設施，引發伊朗發射飛彈報復，雙方衝突已進入第5天，根據外媒報導，雙方傷亡人數已破1700人。

菲律賓外交部13日晚間發布聲明，對以色列空襲伊朗後的中東緊張局勢感到「嚴重關切」，特別是當地菲僑的人身安全，敦促相關國家緩和緊張，「走和平的道路」。

飛彈 衝突 菲律賓 空襲 戰爭 伊朗 以色列

延伸閱讀

陸：駐以色列、伊朗使領館 正迅速組織撤離大陸公民

以色列與伊朗衝突延燒 印度籲人民撤離德黑蘭

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職

飛彈碎片插入大腿！以色列空襲釀224死 大量傷患湧醫院慘況曝

相關新聞

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職

衛報引述路透報導，以色列軍方17日宣稱，成功暗殺伊朗戰時參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani），伊朗軍方描述他是「最...

伊朗恐封鎖荷莫茲海峽！專家曝慘況「超過俄烏戰+新冠疫情」

每日郵報報導，以色列與伊朗的衝突持續，伊朗軍方透露考慮封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），經濟學家警告此...

未說尋求停火！川普狠批馬克宏「總是搞錯」 盼「真正結束」伊朗核問題

以色列和伊朗駁火第5天，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者賈可布斯17日在社群媒體X發文報導，川普連夜從加拿大7大工業國...

不願中東局勢降溫？才拒簽聯合聲明 川普G7後「態度大轉彎」

以色列與伊朗爆發衝突，引發中東局勢緊張。七大工業國集團（G7）領袖今天呼籲「緩和局勢」；美國總統川普提早離開峰會後，也表...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

雙方未進行和談！川普曝「沒有尋求停火」 盼伊朗「完全放棄」

以色列和伊朗17日繼續第5天互轟，美國總統川普當天在真實社群發文說，他沒有接觸伊朗以從事任何形式「和平談判」，這類消息都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。