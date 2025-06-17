聽新聞
0:00 / 0:00
雙方未進行和談！川普曝「沒有尋求停火」 盼伊朗「完全放棄」
以色列和伊朗17日繼續第5天互轟，美國總統川普當天在真實社群發文說，他沒有接觸伊朗以從事任何形式「和平談判」，這類消息都是造謠、假新聞。
川普還說，若伊朗想要會談，「他們知道如何找到我」。川普重申，伊朗早該接受現有在談判桌上的協議，此舉「本來將拯救大量人命！」
另據法新社同日報導，川普從加拿大G7峰會返回美國隨後向記者說，「我沒有在尋求（以伊）停火，我們正尋求比停火更好的事」。川普說，正推動讓問題「真正結束，而非停火」，還說希望伊朗「完全放棄」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言