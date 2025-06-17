雙方未進行和談！川普曝「沒有尋求停火」 盼伊朗「完全放棄」

以色列和伊朗17日繼續第5天互轟，美國總統川普當天在真實社群發文說，他沒有接觸伊朗以從事任何形式「和平談判」，這類消息都是造謠、假新聞。

川普還說，若伊朗想要會談，「他們知道如何找到我」。川普重申，伊朗早該接受現有在談判桌上的協議，此舉「本來將拯救大量人命！」

另據法新社同日報導，川普從加拿大G7峰會返回美國隨後向記者說，「我沒有在尋求（以伊）停火，我們正尋求比停火更好的事」。川普說，正推動讓問題「真正結束，而非停火」，還說希望伊朗「完全放棄」。