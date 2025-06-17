促伊朗重返核談判 法英德外長：避免衝突升級

中央社／ 亞伯達省卡納納斯基斯16日電

據法國外交消息人士，歐洲3國外長今天與伊朗外長通話時，呼籲恢復與美國的核談判，以避免伊朗與以色列的衝突升級。伊朗外長則回應，對抗以色列是眼前優先要務。

路透社報導，以色列於13日凌晨針對伊朗核設施發起「崛起雄獅行動」（Operation Rising Lion），就在美國和伊朗談判代表原定15日就伊朗核計畫恢復談判之前2天。

以色列表示，這項先發制人攻擊行動的目的在阻止伊朗發展核武。伊朗則否認計劃發展核武，並對以色列展開反擊。

合稱「E3國家」的法國、英國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。

上週E3國家提出的議案獲國際原子能總署（IAEA）理事會通過，以譴責伊朗違反禁止核子擴散相關義務。

消息人士指出：「部長們敦促伊朗無條件儘快重返談判桌。」他們也呼籲伊朗切勿輕率地與西方利益背道而馳。

伊朗國營媒體則引述外長阿拉奇（Abbas Araqchi）說法指出，伊朗嚴肅看待其外交工作，他還強調，「伊朗從未離開談判桌，但是現階段的重點當然是有效對抗侵略」。

據該名消息人士，E3外長與阿拉奇通話之前，法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）曾與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話。E3也分別向以色列傳達訊息，呼籲不要對伊朗當局、基礎設施或平民進行打擊。

未參與伊朗核談判的英國、法國、德國對於美國的談判策略日益感到灰心。他們認為，川普政府5月底提出的初步提案立場太過強硬，幾乎沒有給伊朗任何回報。

伊朗 以色列

延伸閱讀

陸：駐以色列、伊朗使領館 正迅速組織撤離大陸公民

以色列與伊朗衝突延燒 印度籲人民撤離德黑蘭

影／伊朗電視台遇襲 大陸記協發聲明譴責：越過文明底線

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職

相關新聞

G7峰會提前返美 川普喊話民眾：撤離德黑蘭

以色列和伊朗持續交火，美國總統川普十七日提前一天離開七大工業國集團（G7）峰會返美，表示不會尋求以伊停火，而是希望衝突「...

梅爾茨看衰德黑蘭無法恢復過去實力 伊朗「未來不確定」

德國總理梅爾茨17日在七大工業國集團（G7）加拿大峰會期間，接受德國世界電視台訪問說，伊朗德黑蘭領導層已被以色列上周以來...

以伊戰火持續 北京稱川普「拱火澆油」

周二（6月17日），以色列和伊朗之間的交火已持續到第五天。 盡管要求沖突降溫的呼聲越來越高，但雙方都沒有放棄導彈襲擊。．．．

以色列再炸德黑蘭 警告伊朗最高領袖：恐步海珊後塵

伊朗首都德黑蘭今天連續第5天遭以色列轟炸，以色列國防部長卡茲更警告，伊朗最高領袖哈米尼可能落得跟伊拉克前總統海珊「類似」...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

外交部：旅居以色列、伊朗國人均安

以色列與伊朗局勢緊張，美國總統川普緊急趕回白宮坐鎮，中國大陸駐以色列大使館緊急呼籲所有在以公民盡速離境；外交部發言人蕭光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。