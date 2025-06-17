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陸：駐以色列、伊朗使領館 正迅速組織撤離大陸公民

中央社／ 台北17日電
中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，目前已有部分中國公民安全撤離到周邊國家，該部及有關使領館正會同相關部門迅速組織撤離中國公民。圖為伊朗首都德黑蘭15日遭遇以色列空襲。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，目前已有部分中國公民安全撤離到周邊國家，該部及有關使領館正會同相關部門迅速組織撤離中國公民。圖為伊朗首都德黑蘭15日遭遇以色列空襲。（路透）

針對以色列伊朗衝突持續升級，中國是否有從以、伊兩國撤僑的計劃？中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，目前已有部分中國公民安全撤離到周邊國家，該部及有關使領館正會同相關部門迅速組織撤離中國公民。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，伊朗、以色列衝突爆發後，中國外交部及駐伊、以使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國確實保障中國公民和機構安全，及時發布有關提醒和指南，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。

他提到，目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家。中國外交部以及有關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗、以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。在伊、以兩國的中國公民可聯繫使領館，也可撥打中國外交部領事保護熱線。

伊朗 以色列

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