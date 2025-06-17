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伊朗恐封鎖荷莫茲海峽！專家曝慘況「超過俄烏戰+新冠疫情」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
經濟學家警告，伊朗若以封鎖荷莫茲海峽，報復以色列13日起的持續攻擊，殺傷力可能超過俄烏戰爭加上新冠疫情的衝擊。圖為2023年5月的的荷莫茲海峽。美聯社
經濟學家警告，伊朗若以封鎖荷莫茲海峽，報復以色列13日起的持續攻擊，殺傷力可能超過俄烏戰爭加上新冠疫情的衝擊。圖為2023年5月的的荷莫茲海峽。美聯社

每日郵報報導，以色列伊朗的衝突持續，伊朗軍方透露考慮封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），經濟學家警告此舉恐怕重創全球各國，殺傷力可能超過俄烏戰爭加上COVID-19新冠疫情的衝擊，屆時可能重演能源危機、通膨供應鏈混亂，還會引發大規模失業

伊朗革命衛隊指揮官柯薩里（Sardar Esmail Kowsari）日前對當地媒體表示，封鎖荷莫茲海峽「已在考慮選項之中，伊朗會堅定做出最佳決定」。

荷莫茲海峽是全球關鍵的貿易航道。根據美國能源資訊管理局（EIA），全球約有20%石油和1/5的液化天然氣（LNG）經由這條海上通道，因此被稱為「全球最重要的石油轉運要道」。

貿易專家海尼曼（Gerrit Heinemann）告訴德國畫報（Bild），一旦伊朗選擇封鎖該海峽，後果將會是「一場災難」，「影響會比新冠疫情加上俄羅斯總統普亭還嚴重！以伊危機的第二波衝擊將比烏克蘭戰爭初期和新冠疫情期間的經歷還要嚴重。」

海尼曼警告，荷莫茲海峽如果被封鎖，全球能源與貨物流通將遭到重創，先前的能源危機、通膨與供應鏈混亂恐將重演，甚至引發大規模失業。

另外，荷莫茲海峽最窄處僅34公里，實際航道更窄，使得該區域極度容易受到攻擊，國際領袖也早就警告其脆弱性。

伊拉克外交部長胡笙（Fouad Hussein）警告，荷莫茲海峽遭封鎖可能引發「全球能源危機」。

通膨 失業 供應鏈 伊朗 以色列

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