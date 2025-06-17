快訊

直播／黃國昌不出席！賴邀在野進行國安簡報 朱立倫將親說明立場

以色列與伊朗衝突延燒 印度籲人民撤離德黑蘭

中央社／ 新德里17日專電

以色列伊朗衝突持續延燒，印度外交部今天表示，在安全考量下，伊朗的印度學生已在大使館的安排下緊急撤離，印度外交部也建議，其他在德黑蘭的印度人也應趕緊撤離。

印度外交部今天發出聲明表示，目前已經有部分印度人在大使館安排下離開伊朗，經亞美尼亞前往安全地點，目前印度在伊朗的大使館仍持續與當地印度社群密切聯繫，未來也將提供一切協助。

新德里電視台（NDTV）指出，在以色列與伊朗緊張局勢升級的情況下，印度已經開始撤僑行動，目前有110人已抵達亞美尼亞，這些人將於18日飛抵印度德里。

印度經濟時報（Economic Times）報導，目前有約1萬名印度公民滯留在伊朗，其中有約6000人是學生，這些學生有不少來自查摩與克什米爾（Jammu andKashmir），正在當地攻讀醫學等專業課程。

由於伊朗越來越不安全，印度有關當局已經設法讓伊朗境內的印度人離開危險地區，遭以色列轟炸的德黑蘭（Tehran），稍早已經有600個印度學生被帶到科姆（Qom），其他原本在希拉茲（Shiraz）和伊斯法罕（Isfahan）的人，則是被送到雅茲德（Yazd）。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，伊朗的大學因為學費相對較低，且文化上也較為相近，因此成為查摩與克什米爾學子出國留學的首選，伊朗的德黑蘭、希拉茲、科姆都有這些學生的蹤跡。

以色列與伊朗間的衝突，讓印度的學生和家屬感到恐慌，許多人都要求政府將人撤離局勢動盪的地方。

以色列13日凌晨對伊朗展開代號「崛起雄獅」（Operation Rising Lion）的軍事行動，針對伊朗境內核設施、彈道飛彈陣地、伊斯蘭革命衛隊據點及德黑蘭周邊能源基礎設施等，發動自以哈戰爭爆發以來規模最廣泛一次攻擊，伊朗隨即於14日凌晨，以大量無人機和彈道飛彈對以色列進行報復性攻擊。

發生衝突的以色列、伊朗，目前都沒有要退讓的跡象，以色列不排除擴大打擊範圍，甚至公開討論對伊朗政權中樞進行「外科手術式打擊」，伊朗則稱若歐美國家介入，將報復西方在波斯灣與地中海地區的軍事基地與能源基礎設施。

衝突 戰爭 德黑蘭 印度 伊朗 以色列

延伸閱讀

影／伊朗電視台遇襲 大陸記協發聲明譴責：越過文明底線

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職

川普急返白宮坐鎮中東情勢 伊朗：若美不參戰 願重啟談判

伊朗諾貝爾獎得主、名導…投書法媒 促終結伊以衝突

相關新聞

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職

衛報引述路透報導，以色列軍方17日宣稱，成功暗殺伊朗戰時參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani），伊朗軍方描述他是「最...

伊朗恐封鎖荷莫茲海峽！專家曝慘況「超過俄烏戰+新冠疫情」

每日郵報報導，以色列與伊朗的衝突持續，伊朗軍方透露考慮封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），經濟學家警告此...

未說尋求停火！川普狠批馬克宏「總是搞錯」 盼「真正結束」伊朗核問題

以色列和伊朗駁火第5天，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者賈可布斯17日在社群媒體X發文報導，川普連夜從加拿大7大工業國...

不願中東局勢降溫？才拒簽聯合聲明 川普G7後「態度大轉彎」

以色列與伊朗爆發衝突，引發中東局勢緊張。七大工業國集團（G7）領袖今天呼籲「緩和局勢」；美國總統川普提早離開峰會後，也表...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

陸：駐以色列、伊朗使領館 正迅速組織撤離大陸公民

針對以色列與伊朗衝突持續升級，中國是否有從以、伊兩國撤僑的計劃？中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，目前已有部分中國公民安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。