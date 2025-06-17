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影／伊朗電視台遇襲 大陸記協發聲明譴責：越過文明底線

聯合報／ 大陸中心／即時報導
當地時間16日，以色列對伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（伊朗國家電視台）所在大樓發動襲擊，導致電視直播中斷，並造成人員傷亡。（圖／取自央視新聞）
當地時間16日，以色列對伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（伊朗國家電視台）所在大樓發動襲擊，導致電視直播中斷，並造成人員傷亡。（圖／取自央視新聞）

當地時間16日，位於首都德黑蘭的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（伊朗國家電視台）所在大樓遭以色列襲擊。中國記協17日發表聲明指出，伊朗國家電視台在直播中遭遇襲擊，是對新聞機構的蓄意攻擊。聲明譴責，此一行徑已越過文明底線。

據央視新聞報導，伊朗國家電視台一名員工因傷勢過重不幸身亡，多名電視台員工受傷。襲擊導致該電視台電視直播中斷，直播畫面顯示，從電視台演播室內傳出爆炸巨響並升起濃煙。

17日，中國記協針對伊朗電視台遭襲發表聲明。聲明稱，伊朗國家電視台在直播中遭遇襲擊，是對新聞機構的蓄意攻擊。

聲明指出，「襲擊者無論冠以何種名目，將新聞機構置於炮火之下，其行徑已越過文明底線。這不僅摧毀建築、危及記者生命，更是對全球媒體安全性和公信力的踐踏。」

中國記協強調，「新聞機構承載著公眾知情權這一基本人權。當暴力企圖抹殺和掩蓋真相時，捍衛媒體安全就是阻止社會墜入黑洞的關鍵閘門。」

中國記協呼籲，「停止製造真相黑洞，立即保護衝突區記者安全！」

伊朗 以色列

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