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以伊戰火延燒巴黎航展 以色列展位被遮蔽

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

2025年巴黎航展（Paris Air Show）今天登場，但現場一早便籠罩政治緊張氛圍。以色列軍工企業發現自家攤位被主辦單位以黑色遮蔽物隔絕。

以色列6月13日先制空襲伊朗核子與軍事設施、斬首軍方高層及核子科學家，伊朗以飛彈與無人機還擊，之後雙方將打擊面擴大到油氣田、港口、電視台等目標。外界擔心衝突恐擴大為中東戰爭並把美國捲入。

國防新聞（Defense News）報導，連同之前在加薩（Gaza）用兵，以色列6月13日攻擊伊朗後遭法國本地官員批評。巴黎航展主辦單位SIAE於15日晚間應法國政府要求，下令撤除一些武器系統的展示。

現場可看到一些高逾2公尺的擋板遮住以色列航太公司（IAI）與埃爾比特系統公司（Elbit Systems）整個展位，經過者只能看到飛彈模型的尖端，以及懸掛在天花板的模型無人機。

在鄰近展位的一名以色列國防部代表說，以色列參展商於航展開幕前夕的昨晚接到通知，必須在數小時內撤除「部分」設備。這名官員說，由於起重和包裝設備已運走而無法拆除，航展主辦單位隨後就連夜搭起擋板。

本屆巴黎航展共有9家以色列軍工企業參加，包括以色列航太、埃爾比特、拉費爾公司（Rafael）、科工企業UVision Air等，以軍當前在加薩與對伊朗的戰事裡都有使用這些公司的武器裝備。

以色列國防部透過聲明批評法方舉動「史無前例且令人憤慨」，斥這項決定「滿是政策操作與商業考量」。

以色列官員所謂商業考量指的是以、法有競爭關係的飛彈領域。鑒於全球地緣政治緊張加劇，飛彈領域正越來越受關注。

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