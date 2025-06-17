以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職
衛報引述路透報導，以色列軍方17日宣稱，成功暗殺伊朗戰時參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani），伊朗軍方描述他是「最高級別的軍事指揮官」。
沙德馬尼上周接替遇襲殉職的指揮官拉希德（Gholam Ali Rashid）。
另外，美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，以色列國防軍表示，伊朗發動新一波飛彈攻擊，以色列多地響起防空警報。
以色列防空系統正努力攔截來襲飛彈，一位駐特拉維夫的CNN記者透露，市區內已傳出爆炸巨響。
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