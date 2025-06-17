快訊

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

中正紀念堂賣淘寶貨？他嘆店掛「臺灣」卻搜到陸製同款 業者喊冤

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方17日宣稱，成功暗殺伊朗戰時參謀長沙德馬尼。圖/取自@TaraBull808在X的照片
以色列軍方17日宣稱，成功暗殺伊朗戰時參謀長沙德馬尼。圖/取自@TaraBull808在X的照片

衛報引述路透報導，以色列軍方17日宣稱，成功暗殺伊朗戰時參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani），伊朗軍方描述他是「最高級別的軍事指揮官」。

沙德馬尼上周接替遇襲殉職的指揮官拉希德（Gholam Ali Rashid）。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，以色列國防軍表示，伊朗發動新一波飛彈攻擊，以色列多地響起防空警報。

以色列防空系統正努力攔截來襲飛彈，一位駐特拉維夫的CNN記者透露，市區內已傳出爆炸巨響。

飛彈 殉職 伊朗 以色列

延伸閱讀

飛彈碎片插入大腿！以色列空襲釀224死 大量傷患湧醫院慘況曝

川普急返白宮坐鎮中東情勢 伊朗：若美不參戰 願重啟談判

伊朗諾貝爾獎得主、名導…投書法媒 促終結伊以衝突

川普和平締造者人設破功？3原因恐迫使美加入以伊戰局

相關新聞

打爆伊朗地下核設施唯一武器！「碉堡剋星」美軍已多次演練

以色列連日對伊朗發動猛烈攻勢，劍指德黑蘭的核武潛能核心。然而，真正的戰略關鍵是「福爾多濃縮廠」，這座深鑿山腹地下80至9...

飛彈碎片插入大腿！以色列空襲釀224死 大量傷患湧醫院慘況曝

衛報報導，以色列13日起對伊朗展開猛烈空襲，截至16日造成224人喪生，大批傷患湧入醫院，位於首都德黑蘭的何梅尼醫院（I...

川普和平締造者人設破功？3原因恐迫使美加入以伊戰局

有線電視新聞網（CNN）指出，儘管川普極力避免美國捲入以色列與伊朗的戰爭，但隨著局勢惡化與內部壓力升高，飽受打擊的伊朗可...

以色列48小時取得制空權 俄羅斯攻烏克蘭3年仍無法做到

以色列13日向伊朗核子、軍事設施發動攻擊，首日便擊殺數名伊朗軍方高層與核子科學家；15日聲稱在伊朗西部摧毀數十座地對空飛...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

以色列稱擊殺伊朗戰時參謀長！「最高指揮官」繼任不到1周殉職

衛報引述路透報導，以色列軍方17日宣稱，成功暗殺伊朗戰時參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani），伊朗軍方描述他是「最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。