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川普說離開G7急返華盛頓 是要醞釀比停火「更大」的事

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普16日登上空軍一號，自加拿大返回華盛頓。美聯社
美國總統川普16日登上空軍一號，自加拿大返回華盛頓。美聯社

美國總統川普在社群媒體發文，「打臉」法國總統馬克宏說他從提前從加拿大G7高峰會離開，返回華盛頓是為了推動以色列伊朗「停火」的說法。

川普在華盛頓時間周二（17日）凌晨1時15分貼文表示：「錯誤！他不知道為何我現在要返回華盛頓的原因，不過肯定和『停火』無關。」

他繼續說：「比這件事還大許多。無論是不是故意，馬克宏老是出錯。拭目以待！」

川普沒有表明他的下一步。

當G7領袖齊聚加拿大談時，以色列持續轟炸伊朗，試圖破壞其核子計畫；伊朗則向以色列發射大量飛彈並出動無人機攻擊。川普於周一稍早警告「所有人都應該撤離德黑蘭（伊朗首都）」，同時呼籲伊朗放棄核子計畫並尋求達成協議。

法國總統馬克宏周一在加拿大向媒體表示，川普提前離開G7高峰會可能代表當前衝突有了正面進展，並表示「如果美國能促成停火，那將是一件好事」。

白宮新聞秘書李維特說，川普返回盛頓是「為了處理多項重要事務」，隨後她在X平台發文補充指出，川普此行是因為「中東局勢升溫」。

一名白宮官員則向美國有線電視新聞網（CNN）表示，川普已經指示在華府的國安人員前往白宮戰情室召開會議。

伊朗 以色列

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