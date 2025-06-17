快訊

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

母女雪隧避車彎大打出手 疑因「搶播音樂」爆衝突互扔手機　

馬克宏曝川普提以伊停火方案！G7聲明促談判降溫 獲川普背書

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏（左）、加拿大總理卡尼（中）與美國總統川普（右）16日出席於加拿大卡納納斯基斯舉行的七大工業國組織峰會。法新社
法國總統馬克宏（左）、加拿大總理卡尼（中）與美國總統川普（右）16日出席於加拿大卡納納斯基斯舉行的七大工業國組織峰會。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，七大工業國組織（G7）16日發表聯合聲明，呼籲解決中東危機。知情官員透露，草案措辭經過調整後已經獲得美國總統川普背書支持。另外，法國總統馬克宏16日透露，川普已針對以色列伊朗的衝突提出停火方案，但並未提供更多細節。

CNN引述聲明指出，「我們呼籲化解伊朗危機，推動中東整體局勢降溫」，並強調「我們重申對中東和平與穩定的承諾」。

16日稍早，有官員表示，美方曾表態不會簽署由歐洲領袖主導的這項聲明。但一名知情人士透露，草案的部分內容經過修改後，包括呼籲以外交方式解決危機與維護國際法，川普最終同意簽署。

聲明發布之際，川普正提前離開G7返華府。

另一方面，路透與衛報報導，馬克宏16日更早之前暗示，美方已準備做出外交提議，馬克宏在G7上告訴記者：「的確有一項會晤與交換意見的提議，尤其是希望先促成停火，然後啟動更廣泛的談判。」他說，「現在就看以伊各方是否會跟進」。

馬克宏稱此舉是「正面發展」。「我認為此時應該重啟談判，並確保平民獲得保護。」

他補充說，雖不認為幾小時內情勢會改變，「但既然美方承諾尋求停火、且能對以色列施壓，情況也許會有所變化。」

馬克宏 川普 伊朗 以色列 G7

延伸閱讀

普亭、川普聯手調停以伊戰爭？網不買單「只是嘴砲」勸：別太快進場

川普認了有「大事」！美國務卿魯比歐也正在返回華府中

川普簽命令執行美英貿易協議 解放日關稅政策後首例

要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

相關新聞

打爆伊朗地下核設施唯一武器！「碉堡剋星」美軍已多次演練

以色列連日對伊朗發動猛烈攻勢，劍指德黑蘭的核武潛能核心。然而，真正的戰略關鍵是「福爾多濃縮廠」，這座深鑿山腹地下80至9...

川普大動作備戰？美軍急調31架空中加油機往歐洲 尼米茲航艦轉向中東

以色列時報報導，兩名美國官員16日告訴路透，美軍調動超過31架加油機前往歐洲，同時美國航空母艦尼米茲號（USS Nimi...

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

馬克宏曝川普提以伊停火方案！G7聲明促談判降溫 獲川普背書

美國有線電視新聞網（CNN）報導，七大工業國組織（G7）16日發表聯合聲明，呼籲解決中東危機。知情官員透露，草案措辭經過...

中東大戰一觸即發？美官員否認美參與伊朗軍事行動 仍維持防禦態勢

以色列與伊朗的衝突持續，美國總統川普16日無預警喊卡G7峰會行程，並下令國安會在戰情室待命。與此同時，以色列時報報導，美...

川普認了有「大事」！美國務卿魯比歐也正在返回華府中

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗在當地時間17日凌晨對以色列發動新一波攻勢，以色列軍方指示特拉維夫和中部地區民眾撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。