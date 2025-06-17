馬克宏曝川普提以伊停火方案！G7聲明促談判降溫 獲川普背書

美國有線電視新聞網（CNN）報導，七大工業國組織（G7）16日發表聯合聲明，呼籲解決中東危機。知情官員透露，草案措辭經過調整後已經獲得美國總統川普背書支持。另外，法國總統馬克宏16日透露，川普已針對以色列與伊朗的衝突提出停火方案，但並未提供更多細節。

CNN引述聲明指出，「我們呼籲化解伊朗危機，推動中東整體局勢降溫」，並強調「我們重申對中東和平與穩定的承諾」。

16日稍早，有官員表示，美方曾表態不會簽署由歐洲領袖主導的這項聲明。但一名知情人士透露，草案的部分內容經過修改後，包括呼籲以外交方式解決危機與維護國際法，川普最終同意簽署。

聲明發布之際，川普正提前離開G7返華府。

另一方面，路透與衛報報導，馬克宏16日更早之前暗示，美方已準備做出外交提議，馬克宏在G7上告訴記者：「的確有一項會晤與交換意見的提議，尤其是希望先促成停火，然後啟動更廣泛的談判。」他說，「現在就看以伊各方是否會跟進」。

馬克宏稱此舉是「正面發展」。「我認為此時應該重啟談判，並確保平民獲得保護。」

他補充說，雖不認為幾小時內情勢會改變，「但既然美方承諾尋求停火、且能對以色列施壓，情況也許會有所變化。」