川普大動作備戰？美軍急調31架空中加油機往歐洲 尼米茲航艦轉向中東

以色列時報報導，兩名美國官員16日告訴路透，美軍調動超過31架加油機前往歐洲，同時美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）正在前往中東，種種部署凸顯美國正大幅強化空中力量，因應以色列與伊朗的持續衝突。

航班追蹤網站AirNav systems表示，超過31架美國空軍加油機15日從美國出發向東飛行，主要機型為KC-135與KC-46，目前已抵達在德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein），以及英國、愛沙尼亞與希臘等國機場。

荷蘭迪亞米安全情報公司（Dyami Security Intelligence）的舒登（Eric Schouten）表示：「超過24架美國空軍加油機突然向東部署，並非尋常舉動。這是戰略準備的明確信號。」

舒登提到，無論為了支援以色列、準備長程行動或後勤補給，這顯示美國正加強自身態勢，以防伊朗局勢進一步擴大。

除了空中力量，美軍海上部署也同步升溫。根據Marine Traffic船隻追蹤顯示，航空母艦尼米茲號16日上午已駛離南海，轉向西行，原訂在越南峴港市舉行的6月20日港口接待活動亦已取消。

尼米茲號可搭載5000名人員與60多架飛機，包括戰鬥機。

根據美國太平洋艦隊司令部（U.S. Pacific Fleet Command）表示，尼米茲號打擊群上周才完成在南海的海上安全任務，屬於例行巡弋行動，但如今明顯正轉向中東地區，與以伊局勢發展呼應。

目前為止，美國對局勢持謹慎態度，僅協助以色列攔截飛彈。