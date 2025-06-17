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伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗傳出已表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才同意展開停戰和核協議的談判，否則「絕不在炮火下談判」 。美聯社
伊朗傳出已表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才同意展開停戰和核協議的談判，否則「絕不在炮火下談判」 。美聯社

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

一名區域外交官表示，伊朗向波斯灣鄰國傳達的訊息「非常明確」：「如果以色列停火，我們就停火。但絕不在炮火下談判。」  

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）周一在社交平台X喊話，如果美國總統川普真心想以外交方式解決，「華府應一通電話管住內唐亞胡。此舉將為重返談判鋪路」。  

川普在G7峰會上稱這場戰爭「對雙方都痛苦」，敦促伊朗「趁還來得及趕快談判」，更警告德黑蘭若不簽協議「將是愚蠢的」。  

德黑蘭 川普 外交 伊朗 以色列

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