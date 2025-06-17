中東大戰一觸即發？美官員否認美參與伊朗軍事行動 仍維持防禦態勢
以色列與伊朗的衝突持續，美國總統川普16日無預警喊卡G7峰會行程，並下令國安會在戰情室待命。與此同時，以色列時報報導，美國官員否認美方參與任何在伊朗的軍事行動；另外，美國國防部長赫塞斯受訪表示，美方仍希望與伊朗達成核協議。
美國總統川普發言人費佛（Alex Pfeiffer）否認美方涉入任何在伊朗的軍事行動，駁斥相關報導不屬實，並重申美軍將維持防禦態勢，以捍衛美國利益。
另外，五角大廈發言人巴奈爾（Sean Parnell）呼應上述說法，在社群平台X發文表示：「美軍正維持防禦態勢，這點並未改變。我們將保護美軍與我們的利益。」
此外，路透報導，美防長赫塞斯16日接受福斯節目Jesse Watters Primetime訪問透露，川普仍希望與伊朗達成核協議，並且表示：「美國在中東地區的部署是防禦性的，以利強力促成一項和平協議。我們當然希望事情的發展能朝這個方向走。」
美國總統川普目前正在加拿大出席G7峰會，他稍早發文呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭，稍後白宮於當地17日證實，川普因應中東局勢將提前一天返回華府，並且已經下令國安會在戰情室待命；國務卿魯比歐也將同行返回華府。
除此之外，金融時報報導稱，隨著以伊衝突持續，美國向中東地區部署更多軍力。
美國國防部長赫塞斯16日在X發文，周末期間已「指示美國中央司令部責任區域部署額外能力」，目的加強「美國在中東的防禦態勢」。中央司令部負責整個中東地區的軍事行動。
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