川普認了有「大事」！美國務卿魯比歐也正在返回華府中

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗在當地時間17日凌晨對以色列發動新一波攻勢，以色列軍方指示特拉維夫和中部地區民眾撤至避難所。同時，人在加拿大出席G7峰會的川普表示，必須「盡快」返回華府因應中東局勢。

以色列時報報導，以色列國防軍17日凌晨表示，伊朗發動新一波飛彈攻擊，呼籲特拉維夫和中部地區民眾撤至避難地點，同時防空系統正在攔截飛彈。

與此同時，川普在G7上表示，「我必須回去，非常重要」，然後稱讚加拿大總理卡尼是「很棒的東道主」。

川普接著說：「不過像你們看到的，我必須盡快回去。」他說：「我得提早回去，原因很明顯，他們都能理解，這是大事。」川普並未明確說明，大事是什麼。

白宮稍早宣布，川普將提前結束G7行程返回華府，另有白宮官員證實，川普已經下令國安會在戰情室待命。

CNN指出，美國國務院發言人表示，國務卿魯比歐也正在從G7返回華府中。

另一方面，CNN報導稱，以色列16日空襲伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB），疑似造成一名員工喪生。

根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars）和梅爾通訊社（Mehr），IRIB遇襲不久後，伊朗警告以色列疏散兩家電視台頻道總部。