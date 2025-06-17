聽新聞
0:00 / 0:00
要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮
彭博資訊報導，根據白宮消息，美國總統川普將提前結束G7峰會行程，預計16日晚間返回華府坐鎮。
白宮發言人李維特16日聲明表示，「總統川普將在16日晚間返回華府，以處理多項重要事務」。
在另外的社群貼文中，李維特提到中東地區危機不斷升級，引發外界憂心以色列與伊朗的衝突可能擴大為區域戰爭。
李維特寫到：「總統川普在G7峰會度過美好的一天，甚至與英國首相施凱爾簽署一項重要貿易協議，成果豐碩。但鑑於中東的情勢發展，總統將於16日晚間結束與各國領袖的晚宴後離開。」
白宮宣布川普提前結束G7行程之前，川普才發文呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭；以色列則宣告展開更多攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言