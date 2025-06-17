要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

以伊戰爭是美國總統川普上任以來面臨的最大外交考驗，以色列要摧毀伊朗核設施仍需要美國幫忙，川普沒有答應。自詡為和平總統的川普不想被捲入另一場中東戰爭，但目前看來以色列不會停手，甚至要推翻伊朗政權，而伊朗雖表示願意恢復與美國的核協議談判，但也不會立即讓步，同意放棄未來可用於製造核彈的濃縮鈾計畫。儘管如此，川普卻樂觀表示戰爭很快會結束，他能有什麼選項？

2025-06-17 08:00