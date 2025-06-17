快訊

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

App Store的「免費VPN」真的安全嗎？被爆中國APP有蒐集個資風險

聽新聞
0:00 / 0:00

要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日於加拿大出席G7峰會，與英國首相施凱爾簽署一項貿易協議。法新社
美國總統川普16日於加拿大出席G7峰會，與英國首相施凱爾簽署一項貿易協議。法新社

彭博資訊報導，根據白宮消息，美國總統川普將提前結束G7峰會行程，預計16日晚間返回華府坐鎮。

白宮發言人李維特16日聲明表示，「總統川普將在16日晚間返回華府，以處理多項重要事務」。

在另外的社群貼文中，李維特提到中東地區危機不斷升級，引發外界憂心以色列伊朗的衝突可能擴大為區域戰爭。

李維特寫到：「總統川普在G7峰會度過美好的一天，甚至與英國首相施凱爾簽署一項重要貿易協議，成果豐碩。但鑑於中東的情勢發展，總統將於16日晚間結束與各國領袖的晚宴後離開。」

白宮宣布川普提前結束G7行程之前，川普才發文呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭；以色列則宣告展開更多攻擊。

伊朗 以色列

延伸閱讀

美股期指翻黑！川普放話所有人撤離德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普籲950萬人速撤離德黑蘭！稱美將「做一些事」已增加中東部署

川普突籲所有人立即撤出伊朗首都德黑蘭！

川普稱G7驅逐俄國是個錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

相關新聞

伊朗開出條件：以色列要做到「這件事」才開始談停戰和核協議

外交人士透露，伊朗已向中東各國表明，唯有以色列率先停止空襲行動，德黑蘭才會同意展開停戰談判，並重啟美伊核協議相關協商。

中東大戰一觸即發？美官員否認美參與伊朗軍事行動 仍維持防禦態勢

以色列與伊朗的衝突持續，美國總統川普16日無預警喊卡G7峰會行程，並下令國安會在戰情室待命。與此同時，以色列時報報導，美...

川普認了有「大事」！美國務卿魯比歐也正在返回華府中

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗在當地時間17日凌晨對以色列發動新一波攻勢，以色列軍方指示特拉維夫和中部地區民眾撤...

以伊衝突升級 巴西再批以色列大屠殺

以色列13日對伊朗各地發動猛烈攻擊，伊朗也以另一波飛彈回擊，兩國之間衝突造成數百人死傷。巴西政府再度譴責以色列大屠殺，恐...

影／以色列轟炸伊朗國營電視台！鏡頭噴出碎片 主播逃命震撼畫面曝

半島電視台報導，以色列與伊朗的衝突持續，以軍16日空襲伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB），爆炸造成新...

稱以色列、伊朗戰爭很快結束 樂觀如川普還有何選項？

以伊戰爭是美國總統川普上任以來面臨的最大外交考驗，以色列要摧毀伊朗核設施仍需要美國幫忙，川普沒有答應。自詡為和平總統的川普不想被捲入另一場中東戰爭，但目前看來以色列不會停手，甚至要推翻伊朗政權，而伊朗雖表示願意恢復與美國的核協議談判，但也不會立即讓步，同意放棄未來可用於製造核彈的濃縮鈾計畫。儘管如此，川普卻樂觀表示戰爭很快會結束，他能有什麼選項？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。