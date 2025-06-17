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川普籲950萬人速撤離德黑蘭！稱美將「做一些事」已增加中東部署
彭博資訊報導，以色列與伊朗的衝突邁入第四天，美國總統川普16日呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭，幾小時前他敦促伊朗領導層簽署限制核協議，同時以色列也釋出持續打擊的訊號。
目前在加拿大出席G7峰會的川普，在真實社群發文表示：「伊朗應該聽我說的簽署『協議』。真是可恥，也是殘害生命。簡單說，伊朗不能擁有核武。我一再重申這點！所有人應立即撤離德黑蘭！」
目前不清楚川普指的「協議」具體是什麼，數小時前，川普在會中稱伊朗希望達成協議，他還說「一旦我離開這裡，我們會做一些事」，但並未提供更多細節。
美聯社報導，德黑蘭約有950萬人口。
以色列官員表示，自13日發動攻擊以來，以軍已控制伊朗大部分領空，並嚴重破壞伊朗飛彈與核計畫所使用的關鍵設施，引發外界憂心中東衝突擴大。
金融時報報導，隨著以伊衝突持續，美國也向中東地區部署更多軍力。美國國防部長赫塞斯16日在X發文，周末期間已「指示美國中央司令部責任區域部署額外能力」，目的加強「美國在中東的防禦態勢」。中央司令部負責整個中東地區的軍事行動。
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