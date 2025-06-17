回應欲殺伊朗最高領袖計畫 以色列總理認為能止戰

以色列與伊朗這兩個宿敵持續交火之際，以色列總理內唐亞胡今天表示，刺殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）將能終結兩國衝突。

法新社報導，先前有媒體披露美國總統川普擔憂以色列與伊朗之間的衝突升溫，因此否決以色列刺殺哈米尼的計畫，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）「（刺殺計畫）不會使衝突加劇，而是將終結衝突」。

內唐亞胡認為，「『永遠的戰爭』正是伊朗想要的，而他們正在使我們處於核戰邊緣」。他也說：「事實上，以色列正在做的事情，是在預防這一切，並結束這種侵略行為，而我們只能迎擊邪惡勢力，才能做到這件事情。」

另外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天在一場記者會上表示，他估計針對伊朗的好幾波攻勢，已使伊朗的核計畫大幅倒退。

他說道：「我估計我們會讓他們倒退很長很長一段時間，我無法詳細說明。」

內唐亞胡還提到，以色列正與美國進行「全面協調合作」，他幾乎每天都跟美國總統川普（DonaldTrump）保持聯繫。