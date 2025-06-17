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G7峰會聚焦以色列、伊朗衝突 出席領袖盼與川普談關稅

川普突籲所有人立即撤出伊朗首都德黑蘭！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周一在加拿大亞伯達省參加七大工業國集團（G7）峰會時，發文表示「所有人應立即撤離德黑蘭」。路透
美國總統川普周一在加拿大亞伯達省參加七大工業國集團（G7）峰會時，發文表示「所有人應立即撤離德黑蘭」。路透

美國總統川普周一公開呼籲所有人立即撤離伊朗首都德黑蘭，並重申伊朗應該與美國簽署限制核計畫的協議，而以色列表明將持續發動襲擊。

川普參加在加拿大亞伯達省舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間，於社群媒體發文寫道：「伊朗早該簽下我要他們簽的『協議』。真是可悲，又白白浪費人命。簡單說，伊朗不能擁有核武。我已經說了一遍又一遍！所有人應該立即撤離德黑蘭！」

當被問及有關伊朗希望推動緊張局勢解決的報導時，川普回應稱「是的」，並補充道，「他們想談，但他們之前就該這麼做。」

川普的言論所指為何尚不清楚，但他在稍早會議上表示伊朗有意達成協議，他說，「這對雙方都很痛苦，但我想說，伊朗在這場戰爭中並未占上風」。他還表示，「等我離開這裡，我們就會採取行動」，但未透露具體細節。

以色列官員宣稱，自周五發動攻擊以來，以軍已掌控伊朗大部分領空，並嚴重破壞其飛彈與核計畫關鍵設施，此舉加劇外界對中東衝突擴大的憂慮。

周一稍早，以色列警告德黑蘭某區居民預先撤離，因應第四天空襲來臨。影片畫面顯示，逃離該市的人潮已造成交通嚴重堵塞。

以色列總理內唐亞胡在川普發表最新言論前，於周一記者會上表示：「他們想喊停卻繼續生產死亡武器，包括威脅我們生存的核武和彈道飛彈，但我們決心消滅這兩大威脅。若有其他解決方式當然好，但我們已給過60天機會。」他指的是以色列於周五空襲前的緩衝期。

核武 德黑蘭 彈道飛彈 川普 伊朗 以色列

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