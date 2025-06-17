以色列空襲伊朗國營電視台 轉播一度中斷傳傷亡
伊朗國營的「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）位在首都德黑蘭辦公大樓今天遭到以色列空襲，一度導致新聞轉播中斷，並傳出有人員傷亡。
伊朗當地媒體報導，IRIB遭受空襲時，一位女性新聞播報員正猛烈抨擊以色列，爆炸發生後，畫面可以看到這位播報員中途離開轉播台。
英國廣播公司（BBC）報導，以色列空襲IRIB，傳出有人員傷亡。
法新社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天表示，伊朗的國營電視台及廣播「即將消失」。以國軍隊稍早已對IRIB辦公大樓所在的德黑蘭行政區發布撤離警告。
卡茲透過聲明指出，「伊朗的宣傳和煽動擴音器即將消失」。
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則指責，以色列在新聞轉播期間攻擊IRIB是「邪惡行為」，而且屬於「戰爭罪」。
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）更說，伊朗部隊將「重擊」以色列，直到以方停止襲擊。
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