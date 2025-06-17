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以伊衝突最怕「史詩級石油危機」 油價、金價受市場關注
以色列與伊朗戰事升溫引發航空與旅行社相關個股遭賣壓空襲，市場憂心，油價上漲將壓縮航空股與旅行社股的獲利空間，金價也呈現波動，其次，歐洲與中東團勢必受到影響，同時恐打擊消費者出國意願。
以色列與伊朗十六日連續第四天互轟，不過，投資人從以伊衝突的震撼中恢復平靜，開始減少避險部位，美股三大指數十六日早盤走升，金價從高點回落，油價也吐回稍早漲幅，由紅翻黑。
以伊衝突的關注焦點之一，在於是否會擾亂荷莫茲海峽航運。台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，最有可能的是伊朗低強度攻擊，最嚴重的是伊朗完全切斷海峽航運，屆時將是「史詩級石油危機」。
金價走勢方面，台銀的黃金存摺牌價昨賣出價格為每公克三二八九美元，從近期低點五月十五日的三○七○美元起算，漲幅達百分之七點一，優於同期間的台股大盤漲幅。台銀引述瑞銀的看法指出，金價自三千五百美元高點回落後以來呈現盤整，但看漲黃金的情勢未改變，即使交易量相對較低，黃金也可能出現顯著的價格波動。
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