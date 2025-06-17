最怕美以聯手 荷莫茲海峽成伊朗籌碼

以色列和伊朗衝突持續擴大，分析指出，伊朗除靠飛彈與以色列周旋，關閉荷莫茲海峽也是選項，但上策仍是避免美以聯手並盡快結束戰事。

半島電視台分析指出，伊朗連日來以飛彈攻擊特拉維夫、海法等大城反擊以色列。伊朗的飛彈實力據信為中東之冠，有上千枚各型彈道飛彈可用，若按當前頻率，伊朗應還能攻擊好幾周，足讓以色列蒙受可觀損失。

伊朗十五日首度對以色列發射新型「烈士卡希姆」（Haj Qassem）飛彈，成功突破以色列防空系統。以色列方面流出的影像清楚顯示，新飛彈在威力與速度上皆明顯優於伊朗先前使用的舊型飛彈。